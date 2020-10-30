Facebook 发布了 2020 财年第三季度未经审计财报。该公司第三季度营收为 214.70 亿美元，超出华尔街分析师预期，同比增长 22%；净利润为 78.46 亿美元，同比增长 29%。

2020 年 9 月，Facebook 的平均每日活跃用户数为 18.2 亿人，比去年同期增长 12%；截至 2020 年 9 月 30 日，Facebook 月度活跃用户数为 27.4 亿人，比去年同期增长 12%；

在 2020 年 9 月，Facebook 服务 “家族”（包括 Facebook、 Instagram、WhatsApp 和 Messenger 等服务）每日活跃用户数的平均值为 25.4 亿人，比去年同期增长 15%；截至 2020 年 9 月 30 日，Facebook 服务 “家族” 的月度活跃用户数为 32.1 亿人，比上年同期增长 14%；

Facebook 创始人兼首席执行官 Mark Zuckerberg 表示：“我们实现了表现强劲的季度业绩，原因是个人和企业在当前的这个艰难时期继续依赖我们的服务保持联系和创造经济机会。我们继续在产品和招聘方面进行重大投资，以便为世界各地的社区提供新的、有意义的体验。”