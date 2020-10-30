电动牙刷这几年已经成为个人健康品的必需品，而在这个领域，想要赢得用户，就得把产品的特色做出来。欧可林一直以创新为鞭策，新的产品体现出了他们对产品的思考。

大家都知道基于牙齿缝、牙龈沟一些隐蔽位置是很难清洁的，而 W1 这款产品却可以让你实现点射式清洁。就目前国内冲牙器市场来看，同是定位辅助牙齿清洁，其应用的技术类型不止一种，其中以高压水流脉冲式、微爆气流式两种技术最为普遍。采用不同的技术原理，自然而然会影响到其清洁效果。但就实际体验而言，这两种技术所衍生出来的的冲牙器在实际体验中有很多问题为消费者所诟病，其中包括：体积小的（微爆气流式）动力不足，动力大的（脉冲式）体积大，动力过猛伤牙龈。

W1 便携式智能空气动力冲牙器，这款产品算是欧可林下半年的重头戏。从造型来看，你会发现它比市场上的一些冲牙器体积要小，仅重 159g，号称是全球最小的冲牙器，可以随时携带。抓握起来没有压力。底部拆开来，你可以看到一个小水箱。它可以冲洗牙缝，中途无需加水，亦可直接使用漱口水。以正常人 30 个牙缝计算，每个牙缝平均冲洗 5 次，一箱水可以喷射约 160 次—190 次。

传统冲牙器依赖喷射水流所产生的的冲击力来洁净牙龈牙缝，由于水的密度大，冲击力也更大，牙龈收到冲击出血很常见。W1 冲牙器采用全新的 “空气动力” 技术，将水流混合空气伞状喷射，降低纯水流冲击可能造成的牙龈损伤、牙龈出血、针刺感等问题。低水量使得直接使用全漱口水方式冲牙，更清新口气。

此外，其有 9 档力度可选，蓝牙连接 APP 设置，满足不同人群；通过 APP 可以选择 9 档力度调节+2 种牙龈按摩方案。而 3D 精雕工艺，防滑机身；磁吸充电，30 天超长续航（每天使用一次）；专业护龈喷头这几个卖点又为产品增加了使用舒适度。在 “欧可林”APP 中，用户可以随时通过手机蓝牙连接设备，监控 Oclean W1 的工作状态，同时还可查看自身日常的清洁数据。

而欧可林 Air 2 超静音电动牙刷拿出来的时刻，你就会觉得它很好看，颜色调配的非常适合年轻人。根据官方说明，其以尤加利、紫鸢尾、白郁金香、粉蔷薇四种花木为创意元素，因此在配色上是十分讨喜的。在重量的控制上也很好，机器仅有 95g，适合女性使用习惯及旅游出行携带。另外，欧可林根据国人特色，Air 2 可选用双尖丝刷毛，更细更柔韧，可深入牙龈深入，有效清洁的同时更护龈。

还有一点，牙刷的电动还是会或多或少地带来噪音问题，尤其是深夜。这时候，你打开 Oclean Air 2 电动牙刷会感觉它很安静。这里就不得不提 Oclean 欧可林独家研发超声波主动降噪静音技术。借助 20000Hz 以上的高频信号驱动马达，搭配噪声抑制算法，抑制马达工作产生的声波谐波声强，从而实现电动牙刷工作时 “超静音” 的效果。Oclean Air 2 已通过 CNAS 专业噪音测试认证，工作时噪音低于 45dB，远低于国家标准的 72dB。

所以，整体上来讲，OClean Air 2 电动牙刷和 W1 便携式智能空气动力冲牙器有其独到的技术特点，使用体验感也比较到位，符合预期，是不错的洁牙选择。