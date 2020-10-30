今天，世茂服务（股票代码：0873.HK）正式在香港联合交易所主板挂牌上市。本次上市共发行 5.88 亿股，每股定价 16.6 港元，共募集资金约 110 亿港元（超额配股权行使后）。

世茂服务为世茂集团附属子公司，是一家综合物业管理及社区生活服务供应商，拥有超过 15 年的物业管理经验。世茂服务深耕高能级城市，77% 在管项目位于一线、新一线及二线城市，在管面积超过 1 亿平米。世茂服务在今年上半年实现收入 15.65 亿元，同比增长 85%，净利润达 2.55 亿元，同比增长 134%。

今年五月，红杉中国与腾讯共计战略投资世茂服务 2.44 亿美元，约合 17.28 亿元人民币，红杉中国成为世茂服务首家且最大的外部投资机构。

世茂集团董事局副主席、总裁，世茂服务董事局主席、执行董事许世坛先生在上市仪式上表示，世茂服务已驶入发展快车道，上市对于世茂服务而言，是一个全新的起点，有信心继续保持有品质的高速增长。“我们始终将服务品质与用户体验放在第一位，构建了围绕 ‘用户’ 与 ‘资产’ 的增值服务生态系统，未来将持续进行用户运营与专业化服务拓展，将客户满意度提升至行业标杆水平。同时，世茂服务将助力行业数字化升级，用服务引领生活方式，以服务助力智慧城市发展，致力于成为提供高品质服务的城市服务商，智造美好生活。”

世茂服务本次 IPO 所得款净额约 65% 将用于通过多种渠道继续扩大业务规模，其中，约 55% 将用于收并购、约 10% 将用于建立及推出城市管理服务；IPO 所得款净额约 15% 将用于增值服务；约 5% 将用于升级信息技术系统；约 5% 将用于吸纳及培养人才；约 10% 将用于营运资金。