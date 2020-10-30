专注低速自动驾驶的追势科技（上海追势科技有限公司）今日宣布完成数千万元 Pre-A 轮融资，本轮融资由云启资本领投，北汽产投、张江科投和中南创投基金跟投。

追势科技 COO 于萌萌表示：“本轮融资会在几方面加强投入：1. 提高技术壁垒，继续保持在 AVP、HZP 及 APA 上的技术领先性；2. 在地图、智能停车场等方面继续投入核心技术研发，为打造低速自动驾驶生态做准备；3. 产业化落地，实现泊车系统量产。”

追势科技于 2019 年 6 月成立于上海，公司通过研发 L2-L4 级的低速自动驾驶技术，向车厂、上下游和生态内的合作伙伴提供软件、硬件和系统的技术和解决方案。

目前公司从消费者痛点最大的泊车场景切入。成立 5 个月，追势科技即获得新势力造车的前装量产全自动融合 APA 项目，并在 2020 年 7 月成功完成交付。同时，还与国内外多个车厂客户达成 L2-L4 的前期项目合作。

在 9 月底的北京车展上，追势科技与地平线签署战略合作，基于地平线征程 3 芯片打造的融合 APA 和自主代客泊车系统 AVP 原型同步亮相，双方合作产品将于 2021 年量产面世。

本轮融资的领投方，云启资本的董事总经理陈昱表示：“中低速自动驾驶不管是在技术还是商业层面，依然具备高价值增量空间。追势团队深扎智能汽车行业，拥有丰富的技术研发实力和量产经验，从智能泊车痛点切入，持续深耕中低速领域赛道，是整车厂商公认的自动驾驶落地能力领先团队。我们看好其成为自动驾驶全产业链条中不可或缺的重要板块，并将持续参与和助推整个体系的量产建设和生态完善，在未来数年内成为顶尖车企的长期合作伙伴。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。