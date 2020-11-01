ID.4 X 是上汽大众首款 ID. 家族纯电车型，ID. 家族基于大众汽车集团 MEB 模块化电驱动平台打造。ID. 家族产品将使用全新的设计语言，拥有宽敞的空间表现、高效的电力驱动和现代化的智能驾驶辅助系统，可以带来更高品质的电动出行体验。
MEB 平台采用全新的电动车专属设计，创新平板式的电池模组布置方式使车辆具有更长的轴距和更短的前后悬，相比传统燃油车，在空间上更具优势与舒适度。同时，位于车辆中部的电池位置使车辆实现接近 50:50 的前后重量分配与低重心，从而获得动感而均衡的行驶表现。
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