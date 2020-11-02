“双 11” 购物活动已经开始，但在消费者买买买的同时，电商平台也出现了先涨后降、虚假发货、红包门槛等问题。据京报网消息，为进一步规范网络促销行为，保障消费者合法权益，北京市市场监管局联合市网信办、市公安局、市通信管理局、市邮政局 5 部门对京东、天猫、美团、微店等 9 家重点电子商务平台企业，就规范开展 “双十一” 网络集中促销活动进行行政指导。

会上，市网信办要求企业严格遵守《网络安全法》等有关法律法规，依法合规经营，履行信息内容管理主体责任，严格规范直播带货行为，严厉打击宣扬错误思潮、虚假宣传等行为； 市公安局提示企业要强化网络安全监测预警，妥善处理网络安全事件，严格落实主体责任，做好违禁违法物品清查，加强宣传提示，严防各类电信网络诈骗； 市通信管理局要求企业开展网络安全风险排查，整治高危漏洞、恶意程序等问题，加强网络安全防护，提升数据安全治理能力，保障个人信息数据安全； 市邮政管理局从及时发布消费提醒、完善安全监管体系措施、做好数据共享提高快件揽收效率、开展末端集约化服务、推广绿色包装、杜绝 “空包” 刷单等六个方面对企业提出要求； 市市场监管局重点围绕平台治理、网络广告、产品质量、价格监管、消保维权及诉求解决等内容，要求平台企业落实主体责任，加强对平台内网店资质信息、商品质量、信用评价、促销措施、售后服务、物流快递等合法合规性的管控，积极配合监管部门依法查处平台内经营者相关违法违规行为，形成平台自治与政府监管的良性互动，共同提高平台内经营者守法经营意识，切实维护消费者合法权益。

上述平台企业负责人表示，将健全促销活动规则，加强商品、服务、内容质量管理，坚决杜绝欺诈消费、虚假宣传、刷单炒信等行为。