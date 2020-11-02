近日，2020 全球技术转移大会（INNO-MATCH EXPO）日前在上海展览中心拉开帷幕。由 TechNode 举办的 EMERGE Tech Conference 2020 活动同期开幕。

在 “电动汽车：行业复苏的下一步” 论坛上，Sino Auto Insights 创始人兼总经理 Tu Le、AlixPartners 总经理 Stephen Dyer 以及 Intralink 自动驾驶与出行业务主管 Daniel Kollar 进行了对谈，梳理了中国电动汽车目前及未来的发展动向。

中国已是世界电动汽车领域的创新者

今年上半年，由于政府补贴开始削减，加上新冠疫情的打击，电动汽车市场的份额增长在逐渐放缓，

Daniel Kollar 认为：很多中国的汽车品牌已经充分地接受了电动汽车，例如吉利汽车、长城汽车。他们在全面拥抱 EV 领域，长城汽车推出的电动 SUV 取得了较大的成功。

Stephen Dyer 认为，随着国内疫情得到控制，中国电动车市场已经呈现出一个非常好的复苏的趋势，在最近销量开始反弹。但是中短期来看，电动车还是会价格更贵，充电桩也不充足，这些情况都会要求政府不断做出补贴来刺激市场增长。不过受政府补贴影响的更多是低端市场，高端电动车市场仍然在迅速发展，因为有很多国际玩家进入到这个领域，他们不会在意政府补贴，因此依然会持续增长。

Tu Le 则秉持着乐观的观点，他认为中国的电动车市场会掀起一波上扬的热潮。政府补贴虽然开始消退，但是电池的成本在下降。短暂的停滞之后，国内电动车市场将会有十几年的增长阶段。廉价、安全、长续航的电池技术，未来的中国消费者也能使用到。

电池领域在 5-7 年间会有大量的产能不断涌现，目前可以说已经超出电动车的需求，这对于电动车来讲肯定是有价格压力的，中国毫无疑问会成为未来在电池生产方面的领头者。

从历史上来说，中国一直都是廉价电池的生产者。像韩国、日本，他们在高端的领域比较先占优的，但现在我们看到很多跨国公司进入到中国电动车电池供应的领域当中。

谈到电动车在中国的趋势，Tu Le 说：“我认为会出现两个极端。首先是高端方面，客户会出于情绪的原因，会出于酷或者是高科技以及高品牌的这种原因去买。另外低端品牌——比如在中国会有代步车，主要是去办事情买这种代步车，而不是为了高性能的电池去买。所以我们会看到这是两个极端化的趋势。”

电动车充电服务水平如何？

电动车销量的增长是必然趋势，那么买了电动车之后，消费者能不能很方便地充电呢？在目前国内的很多普通小区里还没有设置充电桩，这都会影响电动车消费者享受到的充电服务水平。

Stephen Dyer 认为，中国充电桩的渗透率在全球来讲是最高的，但是仍然是落后于需求的，必须去增强充电基础设施。“在中国进行充电，大家都是住在市区的、公寓、小区的，需求供给是远远落后于需求的。所以在家充电不现实，因为我们电网已经到了极限，所以我们需要更多公共基础设施。”

他还提出，充电基础设施和充电桩并不是一个可持续性盈利的东西，因此要解决充电问题，还要获得政府和充电公司的支持。

目前，在一线城市中居住的人们可以相对方便地使用到充电桩，但是要在二三四线城市增加足够的充电站，中国政府还需要不断开展新的策略。

中国电动车企业未来将走向何方？

电动车市场竞争如此激烈，中国的汽车生产商如何获得独特的地位呢？

Stephen Dyer 认为，为了在这样一个行业中获胜，汽车厂商要获得自己的独特之处，有独特的竞争优势才能够进行差异化竞争。在汽车行业成功的要素有很多，比如说电池的性能以及良好的用户体验，这些都是非常重要的整车厂的未来发展趋势。

他还指出：“但是很多中国电动车公司都面对很多问题，他们想要把业务变得复杂一点，产品线做得过于复杂，车型做得太多了，这是不太健康的，会出现不同车型之间残食市场份额的情况，会消耗资源。因此中国公司要有选择性，知道什么时间去到什么地方。”

Tu Le 则认为：“未来 15 年间，大量汽车领域的公司是有机会的，大家可以建立起新的业务模型和盈利模型，让各方都可以受益。汽车公司可以开放平台，去创造出更多的盈利方式、提供新的服务。”