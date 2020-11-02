之前预告过的一加 8T《赛博朋克 2077》联名款今天正式亮相了。

先来看看特别版一加 8T 的背部设计：手机背面设计分成三个部分，官方表示这展现了赛博朋克 “高科技、低生活” 的精神内核——上层采用全景视窗全景视窗，展现赛博朋克高科技的秩序与未来；底层为锻造碳纹理，再现夜之城复杂无序的生活状态；中层采用特殊的雪花 AG 玻璃，代表高科技与低生活之间的未知可能性。

既然是特别定制版，那么手机的壁纸、系统应用图标以及各种动画效果当然也都充满了游戏元素。《赛博朋克 2077》限定版一加 8T 拥有专属的开机动画，复刻了本作在 E3 首次公布时的发布会彩蛋（当时现场被黑客 “骇入” 了），以及鲜艳的霓虹色赛博朋克风格应用图标，通知光效模拟霓虹灯通电时的闪烁效果，指纹解锁动效对应游戏中的义眼扫描，充电动画则是模拟了黑客骇入的过程；等等。此外，一加还联合 CDPR 创作了有辨识度的音乐作为铃声和闹钟。

限定版手机还内置了两款定制滤镜，让你能够轻松拍摄出《赛博朋克 2077》游戏中夜之城感觉的照片。除了拍照，“夜之城” 和 “加州北部” 两套滤镜也可以用来录制视频。

一加 8T《赛博朋克 2077》限定版提供 12GB RAM + 256GB 存储空间一种版本，价格是 3999 元，现在已经可以预约，将于 11 月 11 日零点限量开售。另外，官方还同步推出了定制夜光手机壳，以及 6 款限定徽章，每部手机包装盒内都会随机附赠一枚。