印度物流创企 Rivigo 今天宣布，G 轮融资中获得了 8.44 亿卢比（约 1133 万美元），现有投资者 SAIF Partners 领投。这是该公司在 2020 年的首次股权融资。

今年 1 月，Rivigo 曾从风险债务公司 Trifecta Capital 筹集了价值 2.5 亿卢比（约 336 万美元）的第三轮债务融资。

监管文件显示，这家总部位于新德里的公司以 49455 卢比（约 664 美元）的发行价配发了 17061 股 G1 系列优先股来筹集对价。这是正在进行的 G 轮融资的第一期，预计在未来几个月内，Rivigo 将筹得更多的资金。

由此，Rivigo 自 2014 年成立以来，在 SAIF、Warburg Pincus、Trifecta 等公司的多轮股权和债权融资中，已累计获得超过 2.8 亿美元。

Rivigo 由 Gazal Kalra 和 Deepak Garg 创立，为多种行业提供卡车运输设施，横跨服装、电商、汽车、冷冻和加工食品、快速消费品和汽车等垂直领域。

该公司提供三种产品–Relay Full Truck Load、Express Cargo 和 Coldchain。据其官方网站介绍，Rivigo 拥有一支超过 5000 辆卡车的车队，在印度 4000 个城市运营。该公司拥有超过 20000 名经过验证的车队车主，通过 70 多个维修站运营，至今已完成 50 万次的运输。

在印度封国期间（3-5 月），供应链和物流业务受到了较大冲击。然而，在过去的几个月里，该行业已经反弹，甚至创造了新的高峰。据 Entrackr 消息称，Rivigo 最近停止了部分卡车的预订。它现在只处理整车装载业务。

虽然该公司尚未提交截至 2020 年 3 月的财务报表，但它曾报告 19 财年收入增长 42%，达到 102.8 亿卢比（1.37 亿美元），净亏损 60 亿卢比（约 8054 万美元）。

去年，Rivigo 在以 10.5 亿美元的估值从 KB Global 获得约 3.525 亿卢比后，成为印度创业生态的第 25 家独角兽。它的竞争对手包括 Blackbuck、GATI 和 Fortigo。