近日，物联网安全公司天防安全宣布完成 2000 万元天使 + 轮融资，本轮融资由梅花成长期基金注资。今年 9 月初，该公司宣布获千万级天使轮融资。

天防安全是一家专注于物联网安全的高新技术企业，其自主研发的视频监控网络空间安全监测平台适用于天网工程、平安城市、智慧城市、雪亮工程等项目的公共安全视频网络系统的安全监测与安全管理工作，部署后可实现对目标视频监控网络下的网络资产梳理、弱口令检测、视频监控专有漏洞发现、私搭乱建等违规操作进行通报预警、安全处置指导、应急事件响应等工作。目前，产品已经在北京、江苏、陕西、江西、广西、新疆等二十多个省市的视频监控网络进行了推广使用。

对于本轮融资，天防安全负责人表示：“本轮融资将继续加码技术研发、市场拓展和内部团队建设三方面的工作。首先在技术研发方面，天防安全将在不断迭代现阶段视频监控网络安全监测平台的基础上，继续布局视频监控网络大数据态势感知平台方面的研发，实现建立拥有自主技术壁垒的物联网多维度安全产品解决方案矩阵。其次在市场拓展方面，天防安全将建设全国市场销售体系，发展覆盖全国的代理商体系，并在现有客户的基础上快速拓展其他行业和地区的市场，全面助推我国物联网安全的进步。最后在团队建设方面，天防安全将持续引进高精尖的技术研究人员和市场销售人员，进一步扩大现有的开发与销售体系，为后期市场拓展工作做好准备。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。