近日，傲鲨智能正式宣布完成 Pre-A 轮数千万元人民币融资。本轮融资由九合创投领投，英诺天使、明势资本跟投，其中明势资本，险峰长青为天使轮投资方。华兴 Alpha 任此次融资的独家财务顾问。

傲鲨智能表示，本轮融资后将开始投入批量生产与团队扩建，并与合作伙伴一起进行多种合作模式的探索。

傲鲨智能定位于泛工业领域外骨骼机器人产品研发、制造和配套解决方案。创始人徐振华曾连续参与创办过两家医疗器械设备公司，早期研发的外骨骼机器人与大型医疗机器人产品，主要用于医疗康复领域。创立傲鲨智能从医疗走向工业，致力于将泛工业外骨骼机器人推向更广阔的民用市场。

傲鲨智能的核心团队在机器人控制系统、运动控制算法、多传感器数据融合、人机交互，机器视觉等拥有丰富的设计研发经验，主导完成多款机器人项目落地。在企业管理、市场运营、供应链管理、产品量产等方面具有十多年经验。

傲鲨智能研发团队通过十多年外骨骼机器人技术积累，建立了外骨骼机器人技术平台研发路线与模块化设计思路。产品均采用智能电伺服助力，是国内为数不多的能够独立自主从底层模块进行系统研发的外骨骼机器人科技公司。

傲鲨智能创立至今，分别推出上肢、腰部和下肢外骨骼三款主线产品，其核心硬件与软件已完成数次迭代。产品均使用电力驱动，可在 6-8 个小时的续航时间内提供 10-50kg 的助力。产品细分 R1 到 R4 级别，其中 R1：MAPS-U 上肢外骨骼机器人负载范围 5-15kg、R2：HEMS-L 腰部外骨骼机器人负载范围 15-30kg、R3：HEMS-GS 下肢外骨骼机器人负载范围 30-50kg、R4：HEMS-HD 全身外骨骼机器人负载范围 50kg 以上（研发中），助力大小与角度均可软件调节；实现外骨骼机器人不断提高人的力量、耐力，扩展人的极限，已在多家大型航空地服公司（如北京大兴机场、中国南方航空）、国际汽车品牌商、家电制造、物流仓储等企业中实现落地应用。

傲鲨智能创始人徐振华表示：“早期创业做康复机器人时看到很多病人因为工作过程中腰部、颈部、肩关节等不同程度职业损伤在医院工伤康复，那时我们就想为什么不可以提前预防职业伤害，通过外骨骼机器人的普及应用可以让有职业风险的从业人员工作时就用上，既可以预防对工人的职业损伤，同时帮助客户有效的提升生产效率，真正实现人机共融。此轮融资完成，将助力傲鲨智能在产品批量制造、市场拓展、前沿科技探索。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。