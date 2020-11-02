全球云通讯服务商即构科技日前宣布获得 5000 万美元 C 轮融资，本轮由腾讯领投，包括启明创投在内的原有投资方继续投资。

即构科技表示，本轮融资后将利用好自身技术、产品和服务及其口碑的势能，继续加强平台的建设，打造出更高效更专业的平台服务标准，推出更多样化的适配产品和服务，及更精准和更贴近用户需求的场景化解决方案。

即构科技成立于 2015 年，即构科技创始人兼 CEO 林友尧及四位联合创始人均来自腾讯，公司提供的服务涵盖从高代码量才能接入的 PaaS 产品，到低代码量即可接入的 aPaaS 产品，以及零码接入的 SaaS 产品，为企业提供如互动直播、在线课堂、远程医疗、会议、游戏、金融、智能设备、政企协作等实时音视频互动能力，客户可以灵活选择使用不同的功能模块进行拼装，组合成为符合业务运营逻辑的完善方案。

即构科技选择了全云化、真云化架构，深度融合云商基础设施，在全世界有 500 多个网络节点，服务范围覆盖到中东、欧洲、北美、南美和非洲等地。通过在语音视频领域持续 19 年的技术积累，即构科技的团队为客户提供高质量、低时延、全球同步的云通讯网络，以单日音视频通话已超 20 亿分钟的超大规模服务能力，适配超过 15000 个终端平台种类，丰富灵活易用的 API 接口，满足各行各业丰富多样的场景和业务体验诉求。

五年多来，即构科技续费率达 97%，累计服务 1000 家 PaaS 客户和数千家 SaaS 客户。当前，有超过 70% 的客户都选择使用即构科技的云通讯服务。

谈及未来，林友尧表示：“接下来，即构科技仍将从更加贴近客户的角度作为切入点，在更多的场景中创造价值。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。