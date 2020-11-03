云原生分析平台衡石科技宣布已于近日完成 5000 万元人民币 A 轮融资。本次融资由 SIG 领投，常春藤资本跟投，华创资本及执一资本作为老股东在此轮融资中全部加持跟投。

公司创始人刘诚忠表示，资金将主要用于完善产品研发体系和提高技术壁垒，包括在数据分析 API 、分析语义层、嵌入集成、数据质量探测等方向上持续创新，与更多垂直行业厂商和 SaaS 厂商建立合作关系。

衡石科技成立于 2016 年底，在北京、上海两地设立办公室，聚焦于数据分析、大数据工程和交互设计领域，为打造高质量的软件产品构建团队，其中 80% 为工程研发人员。

衡石打造新一代云原生架构的分析平台 HENGSHI SENSE，产品既能独立部署为一站式的分析平台，也能够以数据 API 的形态对外输出，通过独创性的分析即服务（Analytics as a Service）赋能各垂直行业的解决方案伙伴，达成数字化转型。自投入市场以来，产品已经落地宝马、WPP 等多家世界 500 强客户以及元气森林、Segway-Ninebot 等行业新锐，并成为 AWS、青云、紫光云等云厂商的数据分析平台官方合作伙伴。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。