大眼睛买买买今天宣布其近期已完成 4000 万美元 B+ 轮融资。本轮融资由兰馨亚洲投资集团领投，A 轮领投方光速中国基金与 B 轮领投方海纳亚洲创投在本轮继续跟投。

大眼睛买买买由《时尚芭莎》前执行主编于戈（Hugo Yu）创立于 2017 年 9 月，专注高端美容健康领域，为都市精英女性提供欧美最前沿的专业抗衰解决方案。自成立以来，大眼睛一年挖掘至少 4 千家美容健康专家品牌，严格筛选出不超过 500 款产品方案。

在选品方面，大眼睛采用平台独有的 7360 选品模型，超过 70 多项筛选标准，参与选品必须先提供 No List 自检报告，主动申报是否含有 Paraben、hydroquinone 等常见于商业美容、健康品牌中的有害成分。对于强功效型产品，还必须接受平台方提前进行激素及重金属二次送检，同时符合原产国及销售国的双向安全标准。

在品牌合作层面，大眼睛在 2018 年初即与多年的业内好友香缇卡、Leonor Greyl、By Terry、Acca Kappa 等品牌创始人家族直接合作。合作品牌不仅提供独家联名产品线，创始人家族还深入用户社群亲自答疑、写作专栏、拍摄教程，提供独特的深度专业服务。

于戈表示，本轮融资将有助于大眼睛对欧洲美容健康业生态关联资产的持续拓展，国际团队建设，以及全球供应链和品牌专家资源的革新和整合。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。