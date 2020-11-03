联想集团公布了 2020/2021 财年中期业绩。财报显示，截至 2020 年 9 月 30 日的第二财季，联想集团营收 145.19 亿美元，同比增长 7%，公司权益持有人应占溢利 3.1 亿美元，同比增长 53%。

截至 2020 年 9 月 30 日止 6 个月，联想集团营收 278.67 亿美元，同比增长 7%，公司权益持有人应占溢利 5.23 亿美元，同比增长 44%。

“联想集团以服务为导向的智能化转型战略实现了阶段性成功。” 联想集团董事长兼首席执行官杨元庆表示，“我们相信，新常态将推动智能设备及云基础设施需求的长期持续增长，我们将充分发挥多年来所打造的卓越运营和 ‘全球资源、本地交付’ 等核心竞争力，继续深入推动服务导向的智能化转型，把握其中的发展契机。

由个人电脑和智能设备业务和移动业务集团业务组成的智能设备业务集团在截至 2020 年 9 月 30 日止 6 个月收入同比增长 6.1%，达到 247.76 亿美元。其中，个人电脑和智能设备业务收入同比增长 8.8%，达到 220.65 亿美元，占集团总收入的 79%。

截至 2020 年 9 月 30 日止 6 个月，数据中心业务集团的收入同比增长 15.0% 至 30.91 亿美元，占集团总销售额的 11%。

本财季，联想创投新增投资项目 13 个，累计投资公司 135 个，季度贡献收益超 1 亿美元，约合 6.92 亿人民币。

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