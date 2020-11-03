镁伽宣布完成 3000 万美元 B 轮融资。本轮融资由创新工场领投，联东投资跟投，愉悦资本、博世创投等老股东跟投。该公司于 2018 年 6 月完成近千万美元 A 轮融资。

镁伽同时发布子品牌 “镁伽鲲鹏实验室”，持续探索机器人和人工智能技术在生命科学领域的应用。本轮资金将主要用于镁伽主营业务的持续拓展，以及镁伽鲲鹏实验室的持续研发和建设，构筑公司在生命科学自动化等领域的核心竞争壁垒。

生命科学领域自动化产品与解决方案服务商镁伽成立于 2016 年，致力于用机器人和人工智能技术提高生命科学领域生产、诊断和科研环节的效率和质量。目前，镁伽已经服务近百家知名生命科学领域企业，交付数十套用于诊断和生产环节的自动化系统，帮助客户实现显著的人效提升和产能优化。

在新冠疫情期间，镁伽以极快的速度向市场推出了高通量全自动化的核酸检测前处理系统，其操作通量相比人工有近 20 倍的提升，并极大降低了一线检测人员的感染风险。

此外，镁伽还拥有众多生命科学自动化解决方案的标准产品，如为分子诊断试剂生产客户提供的全自动试剂灌装生产系统、分子诊断试剂全自动分装系统，每小时处理量可达 900 只 ep 管，平均处理时间仅需 4 秒，为客户大幅提高产能、产品质量并节约用工成本。

生命科学的自动化自然离不开对生命科学的研究，基于此镁伽打造了一支由资深工程师领导的自动化团队和顶尖科学家领导的生物学团队，并建立起镁伽鲲鹏实验室。在鲲鹏实验室，镁伽将持续探索机器人、人工智能和生物学能力相结合，在新药研发、基因工程、临床诊断等多个领域更加深入应用的可能性，在真实的使用环境中落地自动化系统，目标是颠覆式地提高生物科技领域科研发现及生产的效率。

在过去一年中，镁伽自主研发了全自动哺乳动物细胞培养和表型检测平台、基因编辑平台和高通量药物筛选平台，并基于此服务了数十家行业客户。

例如在 CRISPR 实验中，通过自动化和人工智能的结合，镁伽鲲鹏实验室已实现每天超过 5000 个单克隆细胞的自动识别与挑选，而即使是最优秀的技术人员，用传统方式每天也只能挑选几百个。像这样的行业痛点还有很多，镁伽鲲鹏实验室正在和数家药物研发和 CRO 企业合作，开发解决科研和生产环节中瓶颈操作的高效自动化解决方案。

“接下来，镁伽鲲鹏实验室将进一步提升自动化和生物学结合能力，开发自动化干细胞培养平台、细胞表型筛选等平台。得益于自动化程度的提高，镁伽实验室生物学平台正在以前所未有的速度积累高质量、高相关度的生物学数据集”，镁伽首席科学家王承志博士表示，“同时我们将日益增长的数据集应用于算法的改进，进一步提升生物学研究的效率。镁伽也愿与生物医药业内伙伴紧密合作，共同推动生命科学的新基建”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。