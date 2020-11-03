11 月 3 日，在上海市委宣传部指导下，上海市文化和旅游局与杨浦区人民政府共同举办了推动上海建设 “品质直播第一城” 活动。

“八项举措” 助力卡位 “直播+” 风口

今年以来，受疫情影响和新经济模式推动，上海直播经济发展迅猛。“直播+” 与各行各业的化学融合，为不同领域在疫情背景下的持续蓬勃发展赋能。

在市文化和旅游局局长于秀芬看来，直播多感官、立体化、沉浸式的交互方式，为文旅营销提供了新载体、为文旅体验创造了新场景，而文旅行业涵盖 “吃住行游购娱” 六要素，涉及 “节赛会展” 各类活动，则为直播行业提供了丰富的内容供给。两个行业彼此加持、叠加融合，还有更为广阔的发展空间。今年 8 月，市文化和旅游局出台了《上海在线新文旅发展三年行动方案》，组织实施公共服务 “数字赋能”、城市数字 “文旅名片”、数字内容产业发展、新型基础设施建设等四大专项行动，其中，“直播” 成为高频词。

为进一步发挥 “直播+” 赋能传统行业的重要作用，市文化和旅游局率先倡议推动上海建设 “品质直播第一城”，通过打造品质直播，助力品质消费，打响 “上海文化” 品牌，传播高质量发展和高品质生活的理念。

活动期间，市文化和旅游局发布了推动上海建设 “品质直播第一城” 的若干举措，拟通过支持行业制订团队标准、构建人才体系、建立联动机制、搭建交流平台，推动上海培育一批高质量 MCN 机构，造就一批高技能直播人才，打造一批 “特色直播间” 和 “网红直播打卡地”，形成一批直播经济品牌活动，建立一批直播经济产业基地（如杨浦区 “大创智文化与科技融合发展创新基地”、嘉定区 “上海国际短视频中心”），促进在线新经济、在线新文旅发展，更好地满足人民美好生活新需要。

“直播 24 条” 全方位赋能产业发展

尽管发展势头迅猛，但直播目前依旧处于行业发展的早期，需要各方的细心呵护。活动当天，作为申城直播经济的 “领跑者”，杨浦区率先发布了品质直播支持政策 “直播 24 条”，对直播产业从企业创新、人才培养，到融资上市、场景应用、产业集聚等全方位赋能。

“直播 24 条” 中给予主播和企业真金白银的支持力度尤为引人关注。包括，根据主播年直播带货纳税销售额和区域贡献，给予最高 200 万元奖励；根据对区域贡献程度及项目知识产权的属性、创新程度，对研发投入最高给予 500 万元补贴；在杨浦区购置办公用房或租房，享受最高 1000 万购房补贴或 500 万租房补贴；对经认定为国家级或市级专业化平台，按建设费用给予最高 600 万的专项扶持，等等。

此外，“直播 24 条” 还鼓励直播企业引进技术管理顶尖人才，优先支持入住本区 “人才公寓” 或给予购租房补贴，提供居住证、出入境、就医等便利服务。直播企业还可推荐核心高管和独家签约主播获得人才认定，按照世界级、国家级、市级和区级等 ABCD 四类人才享受政策。

五个 “10+” 倍增计划是 “直播 24 条” 的重要内核。通过实施聚集 “10+” 领军企业、聚能 “10+” 关键技术、聚贤 “10+” 人才基地、聚力 “10+” 应用场景、聚合 “10+” 产业生态等，杨浦将大力发展直播产业 “头部的朋友圈、硬核的科技圈、专业的人才圈、活跃的用户圈和发展的带动圈”。江湾五角场 “大创智” 区域是杨浦重点打造的直播经济核心示范区，区域内复旦大学、财经大学等提供了人才支撑，云集了哔哩哔哩、东方购物、声网、上海家化、耐克等企业，联动最具活力的五角场商圈和大学路 “上海首批全域旅游示范街区”，为直播产业链发展提供资源要素集聚的产业热带雨林。

活动当天，上海 MCN 专委会，英模文化、葡萄子等头部 MCN 机构和小红书、远潆文化等产业链企业纷纷宣布落地杨浦。杨浦区以 MCN 专委会落地为契机，市区校企联手发起 “直播产业促进联盟服务”，组团式优先对接上海有需要的 “百强” 制造业、服务业企业开启直播合作或直播窗口，带动万家中小企业云上共建直播生态圈，持续释放直播新经济势能。

通过 “直播产业促进联盟服务”，声网、优刻得、完美世界、小沃科技、东方购物、达达集团 6 家平台型企业推出支持直播经济发展资源优惠包，在服务产业发展的同时实现自身的市场占有拓展。其中，声网将为联盟符合条件的企业用户接入 Agora 创业支持计划，提供时长为 1 亿分钟的免费分钟数权益套餐优惠包；优刻得提供三个月总并发 10 万在线的音视频直播服务权益套餐优惠包；达达集团发挥 “零售+物流” 优势推出 “直播购物 1 小时达” 服务。

多方同举释放直播新经济势能

作为直播内容的输出者和主播的培养者，沪上多频道网络服务机构（MCN 机构）也积极助力 “品质直播第一城” 建设。

在品质直播大潮下，上海市网络视听协会牵头编制、出台了《多频道网络服务机构运营指南》，从 MCN 机构的术语与定义、运营基本原则、机构职能、运营基本要求、协议管理、人员管理、内容管理、与互联网服务平台的合作、营销管理等不同维度，提出具有较强实操性的标准，着重解决 MCN 机构管理不规范、诚信缺失、意识形态把关、夸大宣传、商品售后服务不到位等问题，进一步推进本市 MCN 机构健康有序发展。

这一指南得到了行业内的积极响应。上海市网络视听协会旗下的 MCN 专委会发出倡议，号召上海相关机构和人员以《多频道网络服务机构运营指南》为准则，指导公司运营，为上海建设 “品质直播第一城” 添砖加瓦。“直播一哥” 李佳琦也作为互联网营销师代表，通过视频镜头表态为上海建设 “品质直播第一城” 打 CALL。

自今年 5 月，上海市网络视听协会成立全国首个 MCN 专委会以来，目前已吸纳小红书、抖音、拼多多、美团、美 ONE、无忧传媒、大鹅文化、新榜、英模文化等在内的 50 家会员单位，覆盖 MCN 行业上下游全产业链，成为推动上海直播行业繁荣发展的中坚力量。据新榜数据，截至 2020 年 10 月，上海 MCN 机构签约达人共计 1918 人，覆盖粉丝量上千万机构 33 个，拥有千万量级红人的机构 13 个，累计覆盖粉丝 24 亿左右。

上海具备全国领先的信息基础设施、最丰富的直播应用场景、扎实的产业基础和极具活力的人才资源。上海的互联网、物联网、大数据、移动支付、人工智能等数字技术处于全球前列。哔哩哔哩、拼多多、小红书、喜马拉雅、携程、美团等这些落户上海的互联网公司也纷纷布局直播。集经济实力、消费能力、品牌引力，以及 “科技+企业+场景” 共振形成的产业群集聚优势，“品质直播第一城” 将成为上海在线新经济发展的新名片。