日前，主题为 “乘势而上” 的洋码头 2020 黑五商家闭门会正式举行。闭门会上，洋码头 CEO 曾碧波携手洋码头类目、营销、直播、活动、用户体验等业务高管分享了 2020 年黑五平台营销策略以及黑五活动玩法解密、提高用户体验的干货内容等，从资金、流量和用户体验三个层面赋能买手商家做好黑五备战。

10 亿资金扶持买手商家

2020 年受海外疫情影响，中国消费者出国旅游受限、跨境线下消费难以满足，跨境线上消费需求得以释放。据此前洋码头发布的十一黄金周消费数据显示，今年 10 月 1 日-8 日期间，洋码头平台销售额同比增长 58%。

据了解，今年黑五，洋码头为买手商家设计了专属资金扶持方案，提供 10 亿黑五保障资金，帮助买手商家备货，提高周转效率。

洋码头平台运营人士表示，每年黑五之前的两三个月，很多买手商家都会出现大量资金需求，今年受疫情影响，消费者对海外商品的需求出现井喷，买手商家更需要提前大量备货满足消费者的需求，洋码头希望通过此举缓解买手商家的资金压力，解决后顾之忧。

闭门会上，洋码头箱包钟首、潮流鞋帽、美妆个护三大类目团队还为买手商家分享了选品思路和技巧，通过大数据对消费者的热门需求以及潜在需求进行研究，对 2020 年黑五爆款商品进行预判，帮助商家提高选品能力。

公私域联动注入 1000 万流量

针对买手商家关注的流量问题，洋码头相关负责人在会上表示，将通过公域和私域的联合，为平台买手商家提供 1000 万流量。

在站外流量方面，洋码头将与快手、抖音等短视频平台达人进行合作，将站外流量引到洋码头 App 内由站内直播进行承接；

在站内私域流量方面，洋码头搭建 “活动流量+频道流量+其他流量” 三大专属直播流量矩阵，通过 “全民直播+扫货直播” 双驱动的 “千场千景”，提高直播间的转化和销量。

在闭门会现场，洋码头直播负责人对洋码头海淘直播 “高吸粉”、“高复购”、“高转化”、“高单价” 的四大特点进行了解读，并为买手商家讲解如何利用直播实现流量最大化、转化最大化。

据了解，此次洋码头黑色星期五活动时间为 11 月 20 日-30 日，历时 10 天，除直播外，还设置了拼团、裂变、定金膨胀、红包雨、超级会员等玩法。此外，洋码头还将鼓励用户发布买家秀，通过 UGC 内容社区海淘圈进一步为买手商家引流。

贝海国际加码 40 余架包机

在黑五物流保障上，洋码头方面表示，旗下跨境物流公司贝海国际将在常态包机基础上再投入 40 余架次包机，这些包机将飞往日韩、欧洲、北美等重点市场，确保大促商品更及时地运往国内，并在海关的积极配合下保证海外直邮清关完成稳定在 5 天，保税发货 2.5 天内收货。

仓储方面，贝海国际还将为平台买手免费提供近 20 个海外仓、超 50 万平方米的保税仓库，方便买手商家针对黑五爆款商品，提前在仓库备货。

除了跨境物流服务，洋码头表示还将为平台买手提供奢侈品鉴定服务、商品包装服务等。

闭门会上，谈及对今年洋码头的销售预期，洋码头 CEO 曾碧波表示：“2020 全球疫情下，中国经济出现逆势增长，因消费者报复性消费心理，今年双十一、黑五销售一定会创下新纪录。”

据了解，洋码头是国内最大的独立跨境电商平台，平台认证买手超过 8 万名, 覆盖全球六大洲、83 个国家。自 2015 年起至今，洋码头打造的 “黑色星期五” 日渐成为一种消费文化符号。