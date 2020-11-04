近日，身份云平台 Authing 宣布在疫情期间完成千万级天使轮融资，本轮融资由华创资本领投，奇绩创坛跟投。据了解，本轮融资将主要用于产品研发以及市场扩张。

Authing 于 2019 年 6 月正式上线，是一款为应用程序提供身份验证和用户权限管理的身份平台，集成了所有主流身份认证协议，为企业和开发者提供完善安全的用户认证和访问管理服务。

Authing 团队成员来自字节跳动、阿里云、爱奇艺、滴滴等头部公司。截至 2020 年 10 月， Authing 已帮助全球 6000 多位开发者完成企业数字化转型，并为中国石油、AWS、德高集团、东南大学、高等教育出版社等国内外企业打造了开发方式、办公流程和 IT 管理体系。同时，Authing 拥有超过 500 个开放接口、十几种编程语言的 SDK 、集成了 OAuth 2.0、OIDC、SAML、AD/LDAP、CAS 等所有主流的身份认证协议。任意平台的开发者都可以在半小时内，简单地接入 Authing，加速其业务上线，保护其数据资产。

Authing CEO 兼联合创始人谢扬表示：“我们创业的出发点其实很朴素：从云计算的角度为开发者解决恼人的登录问题。由此我们创造出了一个真正能作为企业基础设施的云计算身份层。上世纪 90 年代的年轻人押注个人互联网将在 21 世纪蓬勃爆发，Authing 押注企业 SaaS 会真正成为水和电，这就像互联网侵蚀了所有人的生活一样，企业 SaaS 会侵蚀所有人的工作，而身份是这场侵蚀中必不可少的能力。构建一个完美的 IDaaS 并不是一朝一夕的工作，清晰的目标和愿景让我们有耐心让不可能变为可能。”

Authing CMO 兼联合创始人许子强表示：“连续获得两次融资，对于我们公司而言是一个不错的里程碑，我们对所有投资者深表感谢。几乎每个软件都需要身份验证和用户管理。Authing 在广阔的身份管理市场中显示出了巨大的增长，反映了我们的技术正在为客户解决这个持续存在的问题，也突显了身份管理在企业数字化转型中的重要性。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。