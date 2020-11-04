新加坡跨境创业和资源整合平台创雷 beamstart.com 背后的公司 Beamstart，披露几周内将启动针对东南亚地区的 1000 万美元规模的数字加速器基金。

该基金将由联合创始人 Kenneth Ho 和 Wallace Ho 以及一位来自新加坡的金融合伙人牵头，还包括来自中国、日本和印度尼西亚的有限合伙人。最早在 2021 年第二季度开始部署资金，将专注于投资处于最早期阶段的科技创业公司。

虽然投资将以行业为主导，但 Beamstart 希望投资于经验丰富的团队，专注于解决新兴市场的跨境数字相关解决方案，并与中国/日本/美国的企业建立潜在的协同效应。

Beamstart 可以说是东南亚有史以来第一个在线虚拟加速器，它利用其庞大的媒体平台、商业资源、技术和投资以及人才合作伙伴网络，使初创企业能够以在线方式申请资金并获得全面支持。

该基金将主要投资于处于种子前/加速器到种子期后期的初创企业，而这些阶段的初创企业被认为在该地区得到的支持最少，每家公司的投资规模将高达 10 万美元。

Beamstart 成立于 2016 年，是一个商业社交网络和资源数据库，其使命是通过连接客户、资金和人才来支持创业者。

该公司已经为东南亚地区的许多初创企业提供了资金、市场准入或数字化等方面的支持。它的投资者社区也已发展到超过 10000 名天使投资人、VC/PE 公司和该地区的企业合作伙伴。

Kenneth 和 Wallace 认为，如今在东南亚等人口密集的新兴市场，投资科技初创企业存在巨大的机会。

“ 我们相信，这里的早期阶段的创业公司缺乏很多支持，支持下一代公司有巨大的潜力。只要有一些资金、大量的支持，并借助科技的力量，我们相信这些初创企业中的许多公司都可以上升到惊人的高度。”Kenneth Ho 说。

“ 我们也相信，中国的崛起，加上新冠疫情的影响，让世界变成以线上为主，消费者的行为、工作模式和移动互联网都发生了翻天覆地的变化。这是创造价值的最佳时机，与中国、日本、美国等国家的科技巨头有协同效应。” 他提到。

上个月，AngelList 的印度 CEO Utsav Somani 和其前高管 Wing Vasiksiri 一起推出了一个新的微型基金，名为 iSeed SEA，目标是东南亚的科技创业公司。iSeed SEA 的支持者中不乏知名投资人和企业家，包括 Naval Ravikant（AngelList 创始人兼主席）、Kunal Bahl 和 Rohit Bansal（Snapdeal 联合创始人）以及 Jonathan Swanson（Thumbtack 创始人兼主席）。