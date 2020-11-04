天猫 “双 11” 第一波 “抢先购” 火爆，海外华人都动起来了，天猫海外数据显示，11 月 1 日 – 3 日，来自全球 200 多个国家和地区、超 700 万海外华人上天猫 “双 11” 买买买。

今年最受欢迎的是国货美妆，成交增长超 10 倍，成交增速排名第一。其中新锐国货美妆品牌花西子、完美日记、小奥汀、毛戈平成为四大 “黑马”，不仅成功跻身成交排行 Top 10，同比增速排前四。老牌劲旅百雀羚、润百颜、玉泽、自然堂仍然受欢迎，稳居前十。

2017 年诞生于中国杭州、号称东方彩妆的花西子，占据国货美妆出海 Top 榜首，成为今年 “双 11” 出海最大黑马。

从预售期到目前，有来自 100 多个国家和地区的华人抢购花西子。其中 “苗族印象” 系列彩妆，仅 11 月 1 日一天成交额超百万。因为了融入苗族银饰风格，饱含苗银、苗绣、蜡染等特色包装，让外国人都直呼 “惊艳”，纷纷请华人朋友代买，并在社交网络狂晒这一中国民族风。

来自广东的完美日记，出海成交额紧随其后，创新的动物眼影盘海外一天买走近万件。由于平价、颜值高且不断出新品，完美日记深受马来西亚、澳大利亚、韩国、越南欢迎。

此外，来自上海的小奥汀，和来自浙江温州的品牌毛戈平，在海外风也很大。

最初只卖指甲油的小奥汀，主打 “潮玩美妆”，成为出海增速最快的国货美妆品牌。

由化妆师毛戈平创办的自有品牌，讲究通过高光将东方人的面庞修饰得天然立体，品牌的光影塑颜高光粉膏一天在海外的成交额高达 20 多万，受到海外华人热捧。

作为国货美妆老牌劲旅，百雀羚的抗初老面霜、套装依然在海外受到欢迎，美国消费者最爱百雀羚。

在天猫海外的推动下，国货出海正在为海外消费者提供丰富的产品选择与便捷的购物体验。目前，淘宝上国货商品已经通过天猫海外平台销往全球 200 多个国家和地区。借力天猫 “双 11”，产品和服务的提升将进一步推动中国品牌在海外的增长。