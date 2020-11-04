腾讯音乐娱乐集团（TME）正式与全球独立音乐版权公司 peermusic、全球独立音乐数字版权联盟 Merlin Network 以及独立音乐出版公司 The Royalty Network 开展深度战略合作，并与日本最大独立音乐厂牌 SPACE SHOWER 合作展开升级，TME 旗下 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民 K 歌等平台将全面上线相关厂牌的海量音乐内容与日本流行风向标的音乐榜单。

peermusic 的业务遍及全球 30 个地区，版权数量超过 50 万首，涵盖了如滚石乐队、蕾哈娜、张学友、梅艳芳等音乐人的作品，即日起乐迷们可以登陆 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民 K 歌感受横跨各世代的经典音乐内容。在此次合作达成后，TME 和 peermusic 将共同携手在音乐 IP 开发、在线 K 歌、内容全场景宣发等领域展开更多形式的价值共创，共同探索内容合作的更多可能，进一步为全球数字音乐产业带来全新的发展机遇。

与 Merlin Network 相联盟的 Armada Music、Pony Canyon 、PIAS、Epitaph Records 等超过两万家国际厂牌的海量音乐内容将全面上线 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民 K 歌等平台。并且，全民 K 歌将独家代理 Merlin Network 在中国的在线 K 歌领域相关权益，这是海外音乐公司首次在华开放在线 K 歌权益。

The Royalty Network 的发行作品超 70 万首，涵盖了各音乐流派的词曲作者、制作人和艺人，不仅发行了包括碧昂丝、爱莉安娜·格兰德、德雷克等海外歌手的畅销专辑，同时还发行了《黑豹》、《速度与激情 8》等多部影视 OST。此次合作下，TME 与 The Royalty Network 将共同探索词曲版权价值开发的新模式，持续挖掘中国数字音乐市场的无穷潜力，进一步为全球音乐产业打造全新的合作范本。