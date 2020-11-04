国风文化电商平台玩物得志宣布已完成 8000 万美元 C 轮融资，该轮融资由华兴资本旗下的华兴新经济基金、源码资本联合领投，GGV 纪源资本、众源资本参与跟投，高鹄资本担任财务顾问。据透露，该轮融资将用于平台新一轮战略升级，聚焦行业深度，进一步完善用户服务体系建设，同时强化人才招募与培养等。

据悉，上线仅一年多时间，玩物得志已拥有 4200 多万 App 注册用户，单月交易额已突破 10 亿元人民币。据玩物得志管理层透露，该平台首创的文玩鉴别服务 “玩物鉴别” 单月服务次数突破 100 万单，已发展成为国风文玩行业最具规模的鉴定机构，预计 2020 年全年，平台交易额将突破 100 亿元人民币。

玩物得志 App 对文玩行业的线上重塑得到了众多资本和用户的认可，其至今已完成 5 轮融资，源码资本、华兴资本、GGV 纪源资本、众源资本、真格基金、险峰长青等知名投资机构均参与其中。

玩物得志创始人、CEO 唐金尚表示：“目前国风文化品类仍处于早期阶段，玩物得志仅完成了文玩渠道的线上化，还有很多不足的地方。行业中很多工艺美术及文化相关品类还未到品牌化阶段，处于供给分散、质量与服务良莠不齐的状态，产业需要专业团队提供更深入的定制服务。鉴别是我们重塑行业的第一步，让用户有一个可以放心买文玩产品的专业渠道，但这还远远不够。本轮融资完成后我们也会进一步深入产业，与更多优秀人才一起借助内容和专业能力帮助产业升级，为用户提供更专业的服务与更优质的产品。”

在国风电商行业内，玩物得志 App 首创 “玩物鉴别” 文玩交易全流程商品鉴别服务，通过 “先鉴别，后发货” 的服务模式为买卖两端解决行业信任问题：平台将初步鉴别合格的商品统一寄送到占地逾 6000 平米的官方鉴别仓库，鉴别师在全程监控录像下开箱核验。目前，平台已与 500 位拥有 GAC、CGC、FGA、NGTC 等资质的资深鉴别师合作。

据第三方移动互联网数据分析平台 Quest Mobile 统计数据显示，玩物得志 App 2020 年 9 月 MAU（月活跃用户数）已达到 514 万，位居文玩电商行业第一名。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。