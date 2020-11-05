经过今年的疫情冲击，很多线下门店开始意识到数字化转型的必要性。但企业在面对数字化转型普遍面临紧迫压力和巨大挑战，包括流程和管理挑战、技术挑战、文化挑战等。

“比如刚启动数字化转型的中小型企业面临的更多是来自技术层面的痛点；已在转型进程中的或大中型企业面临的痛点则更多来自运营层面。” 秉坤科技的创始人杨刚跟我们介绍说，而秉坤科技正是一家为零售企业、连锁门店提供一站式数字化解决方案的公司。据介绍，秉坤科技致力于连锁零售管理解决方案的研发十多年，围绕进销存管理、会员管理、数据分析、绩效管理等业务，为品牌客户提供一站式、全渠道、实时管理解决方案。

目前，美妆行业是秉坤科技主要服务的客户。杨刚介绍，秉坤科技已经与 180+品牌建立了合作关系，不断地提升软硬件产品组合及咨询服务能力，丰富解决方案，逐渐将业务过渡到连锁门店、单品牌店等需要新零售数字化改造的品牌。“整个传统的线下门店，都可以用互联网的方式重新改造，整个市场很大，但我们寻找的是跟产品定位符合的品牌方。” 其说道。

此外，秉坤还自主研发了金刚 PaaS 轻代码开发平台，为零售品牌提供高效的系统定制开发服务。

秉坤科技为零售品牌提供全方案的零售数字化方案 ，包括智慧门店解决方案、智能硬件解决方案、分销管理解决方案、会员营销解决方案、数据分析解决方案。除此之外，其还提供个性化定制服务，包括解决方案咨询、产品定制开发和后期培训运维。

目前，秉坤科技主要的服务产品有：智慧门店（店务通、盘点通、销售帮、门店小程序、数字导购）；智能硬件（智能美妆柜台、试装魔镜、智能测肤仪、智能试用仪）；分销管理（动销通）、会员营销（秉坤会员通、积分商城、门店会员通、微信会员通、天猫会员通）；数据分析（企业轻数据中心、全渠道看板、数据罗盘、销售帮）。

以服务对象植物医生为例，其目前线下包括单品牌直营与加盟门店超过 3000 家门店，使用秉坤产品包括店务通、智能促销引擎、微信会员通、数据罗盘、销售帮等，在秉坤的帮助下，搭建高效的数字化门店经营平台，员工可以轻松应对门店的库存、销售、会员的复杂管理需求，大幅提升了门店的运营能力。同时，秉坤的 POS 系统对接他们内部的 ERP 系统，从供应链、门店到会员，在数据的指导下制定可预见和运行的计划。

据介绍，秉坤自主研发了零售管理轻代码开发平台，构建品牌零售管理的业务中台和数据中台，以满足品牌个性化的业务需求和快速交付的时间要求。新平台的开发将会在定制化服务时降低工作量，从而降低客户的成本。

值得一提的是，秉坤科技 2018 年获得阿里巴巴领投的 B 轮融资，成为了阿里美妆行业智慧门店的 ISV，阿里新零售生态布局中的一环。阿里智慧门店的场景是通过在手淘上的品牌号和门店号，帮助品牌经营粉丝、提高销售转换，后续通过数据银行，使最大化品牌数据的价值。智慧门店的接入需要改造品牌的收银 POS，使其支持阿里 Passport，积累品牌号和门店号的粉丝。

作为阿里的 ISV 合作伙伴，秉坤可帮助品牌对接天猫智慧门店，通过支付链路打通，实现线下门店和天猫的卡券通、交易通、会员通、商品通，支持线上派券线下核销、线上订单门店出货等全域营销场景。

迄今为止，秉坤科技已有 180 多家知名品牌客户，每年处理超过 2 亿笔业务单据，管理会员 5000 万+，业务覆盖 300+个城市。截至目前，秉坤科技共获得二轮融资，最近 B 轮由阿里巴巴领投，累计获得融资 1.1 亿元。