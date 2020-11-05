11 月 5 日，e 签宝宣布获得由深创投、恒大高科技集团、达晨财智领投，远翼投资、凡创资本等多家机构参与跟投的共计 10 亿余元 D 轮融资。该公司曾于 2019 年 10 月完成 6.5 亿元 C 轮融资，由蚂蚁金服领投，戈壁创投及老股东靖亚资本跟投。

e 签宝表示，本轮融资将继续用于持续加大产品及技术的研发投入，聚焦签署和合同并围绕此进行生态上的布局，并规模化地做好电子合同的推广普及。

e 签宝成立于 2002 年 12 月，隶属于杭州天谷信息科技有限公司，致力于为客户提供具有法律效力的电子合同全生命周期服务。随着整体的布局与打造，e 签宝现已从技术助力者的角色向兼具区块链智能合同服务、司法保障服务等能力的电子签名服务平台转变。

今年 5 月，e 签宝发布了其与蚂蚁链共同打造的 “区块链合同”；今年 7 月与蚂蚁链一起在杭州上线了全国首个区块链电子印章应用平台。

截至 2020 年 6 月 30 日，e 签宝已经拥有 52 项著作权、16 项发明专利，承担 2 项国家级课题项目。服务超过 502 万家企业用户，个人用户突破 2.7 亿，累计签章量超 121 亿次，日均签署量超 2000 万次。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。