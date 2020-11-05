从 6 月 1 日开始公众提名，到 10 月 31 日专业评审结束，动点科技旗下 TechNode Global 首届覆盖亚洲创新生态的 ORIGIN 创新大奖终于完成了最终的入围名单。在此我们要感谢每一位参与提名的提名人，以及堪称全明星阵容的专业评审团队，他们来自 AppWorks、Cyberport、Gobi Partners、Golden Gate Ventures、InnoVen Capital、MDI Ventures、Rakuten Capital、Sistema Asia、True Digital Park、ZWC Partners 等。

每位入围者都拥有不同的背景，无论是刚起步的创业公司，还是已经发展成熟的公司，他们在 ORIGIN 的名单里都拥有一席之地。来自亚太地区 18 个国家和地区的近 400 个公司和个人参与了提名活动。东南亚仍然是主要的地区，占申请总数的 67%，而东亚则以 23% 的比例位居第二，领先于南亚的 10%。

动点科技、TechNode Global 创始人兼 CEO 卢刚博士表示：” 我们很感谢得到顾问们的专业支持。尽管疫情带来了负面影响，但我们依然充满希望，看到了危机带来的独特机遇。现在，竞争环境趋于公平，这可能是企业抓住新的机遇，发挥自身优势的最佳时机。”

ORIGIN 创新奖的评选结果将于 2020 年 11 月 18 日在 ORIGIN 大会期间公布，ORIGIN 大会是在 2020 年马来西亚 TECHFEST Live x ROAD-TO-WCIT 内关于亚洲科技和创业界最新发展的按需会议轨道。使用代码 “ORIGINATTECHFEST “ 可享受全场门票 150 美元优惠。欲了解更多信息，请访问 https://technode.global/origin/。

入围名单

创业公司奖

人工智能

AIZEN– 韩国人工智能 “银行即服务” 平台。

AlpacaJapan– 人工智能和金融科技公司，利用机器学习和深度神经网络，为全球银行家、资产管理人、交易员提供投资解决方案。

Augmentus– 全栈机器人平台，利用混合现实实现无代码的工业和协作机器人编程。

Kata.ai– 印尼对话式人工智能公司，拥有构建智能聊天机器人的集成平台。

Saleswhale– 人工智能驱动的销售案例转换软件。

SandStar– 利用人工智能计算机视觉革新零售业运营的初创公司。

Tookitaki– 为金融服务行业创建可持续合规计划的企业软件公司。

UIB– 全渠道消息服务提供商，为 ISV、聊天机器人构建者和开发者提供人工智能和物联网平台 API。

金融科技

Aspire– 获得 Y Combinator 投资，为东南亚地区的小企业提供金融工具服务，解决现金流管理和营运资金需求。

Curlec – 总部位于马来西亚的金融科技公司，让各种规模的企业都能轻松收取日常付款，并控制其现金流。

FPL Technologies– 金融科技初创公司，通过基于人工智能的评分规划器，帮助消费者检查、监控和改善他们的信用评分。

Gorilla– 移动电信公司，利用去中心化的区块链技术提供移动连接。

slice– 金融科技初创公司，旨在为印度的千禧一代重新设计金融体验。

StashAway– 数字财富管理公司，为散户和认可投资者的需求提供个性化的财务规划和投资组合管理。

Validus Capital– 点对点融资平台，利用数据分析、机器学习和人工智能为成长中的企业提供资金，解决中小企业面临的融资缺口。

Vaymuon.vn– 位于越南的点对点借贷平台。

物联网

JomParking– 智能停车应用，简化马来西亚的停车支付系统。

KaHa– 端到端的智能物联网可穿戴平台。

MAD Gaze– 增强现实智能眼镜公司。

MicroSec– 专业从事物联网安全的公司。

oneCHARGE– 电动汽车初创公司，运营计算机视觉和 AI 支持的电动汽车充电系统。

Origami Labs– 移动计算解决方案提供商，提供无屏幕、语音和基于手势的产品和服务。

Overdrive – 专业从事车队管理、资产监控、环境传感、车辆监控和实时定位系统的物联网平台。

Pinmicro– 基于物联网的实时定位解决方案的全球供应商。

健康科技

Aktivolabs – 个人健康应用。

DocDoc – 帮助患者做出数据驱动的医疗决策。

mClinica– 利用移动技术连接药店的健康科技初创公司。

Newman’s– 为男性提供脱发相关在线医疗咨询和治疗的健康科技初创公司。

Oncoshot – 癌症协作平台，使患者、护理人员和肿瘤医生能够获得个性化的临床试验信息和顶级癌症专家的参考意见。

StratifiCare™ Inc.– 健康科技公司，专注于个性化医疗的体外诊断检测解决方案的开发和制造。

Ubie – 由医生和工程师创立的人工智能驱动的医疗科技初创公司，旨在指导患者在正确的时间接受正确的治疗。

Vault Dragon– 健康科技初创公司，旨在打造 “ 亚洲医疗数据地图”。

物流仓储

Buyandship– 亚太地区的跨境电商物流公司。

DRVR– 使用物联网分析平台的车队管理解决方案。

Haulio – 总部位于新加坡的集装箱运输平台，连接运输商和托运人，更好地实时简化车队管理和卡车运输服务。

Inteluck– 专注于最后一英里配送的物流公司。

Moovaz – 总部位于新加坡的物流和国际搬迁初创公司。

Parcel Perform – 为电子商务零售商提供独立于承运人的包裹跟踪平台。

PDL Technology Limited – 半导体公司，推动运输行业采用三相六线无刷直流电机。

SHIPPOP – 总部位于泰国的电子物流聚合创业公司。

电子商务

Captive Interactive – 总部位于新加坡的数字内容制作和整合数字营销机构，专注于电子商务直播和电子商务营销。

Frabbit – 清迈的在线平台，提供从食品配送、跑腿服务到预约发型等服务。

Intrepid Group – 东南亚电子商务咨询公司，提供端到端电子商务管理服务。

Kampung Marketer – 总部位于印尼，为乡村青年提供电子商务和数字营销方面的培训和教育。

Lokein – 马来西亚的在线跳蚤市场。

LoveLocal – 总部位于印度的零售公司，将本地零售商数字化并组织起来，提供未来的街区购物体验。

myCashback – 多类消费品的在线返现平台。

PriyoShop– 位于孟加拉国的最后一公里电子商务平台。

食品和农业技术

Aquaconnect – 全栈式水产养殖技术企业，为对虾和鱼类养殖户提供数据驱动的养殖咨询和市场解决方案。

vant Meats – 种植肉技术公司，主要打造鱼类和海鲜的替代品。

CRUST– 食品科技初创企业，通过将新鲜的剩余食材转化为啤酒和其他饮料，对食物垃圾进行升级再造。

DiMuto– 贸易解决方案平台，为全球农业食品公司提供端到端的供应链可视性。

8villages – 农业科技公司，希望通过技术赋能农民和农村社区。

HERO 蛋白 – 中国大陆专注于植物性肉类的公司，拥有基于高水分挤压技术的专有工艺。

Sesamilk Foods – 总部设在泰国的公司，生产芝麻奶，它是牛奶的替代品，从优质泰国芝麻中提取。

Tartan Sense – AI 驱动的机器人解决方案提供商，为小农场主赋能。

媒体和娱乐业

CAPSL – 香港和上海的电竞游戏工作室。

CloudTheatre – 戏剧演出的在线票务流平台。

Gushcloud International – 全球人才代理集团，将观众和品牌与有影响力的内容创作者联系起来。

Kumu– 为 Z 世代和千禧一代菲律宾人打造的直播应用。

Music Hotpot– 区块链上的云基础设施，实现了音乐市场上创作者对消费者的直接交易和货币化。

Partipost–KOL 营销平台，将品牌与具有最高品牌亲和力的影响者进行匹配，推动真实的口碑营销。

Sendjoy– 名人视频预订平台，任何人都可以预订个性化的名人视频信息，给自己的亲人带来惊喜。

Zocial Earn– 营销机构，让日常消费者和社交用户成为品牌的关键意见消费者。

供应链与新零售

GrowSari – B2B 电商初创企业，专注于菲律宾的小型杂货店。

InsightSCS – 总部位于菲律宾的云计算、区块链和基于 AI 的供应链解决方案提供商。

IUIGA– 新加坡生活家居用品零售商，将实体零售与电商相结合。

Mighty Jaxx– 综合平台，为未来文化品牌赋能，提供端到端科技收藏品供应链，并为全球消费者提供新的零售体验。

NITEX – 总部位于孟加拉的端到端数字供应链管理公司，以异常高效和透明的方式帮助中小型服装品牌和买家进行海外生产。

O4S – 总部位于古拉姆的 SaaS 创业公司，帮助品牌在下游供应链中获得 360°的可见性。

Perpule – 总部位于印度的全渠道零售技术公司。

Wahyoo – 位于印度尼西亚的创业公司，专注于街头食品摊贩的数字化。

教育科技

ACKTEC Technologies – 教育科技公司，专注于 360 VR、虚拟现实和增强现实的沉浸式学习创新。

Careershe– 专注于帮助中国 15-25 岁学生的职业指导创业公司。

Flying Cape– 新加坡补习班的在线预订和咨询平台。

Glints– 职业发现和发展平台，他们推出了 Glints ExpertClass 项目，为那些充满好奇心和渴望放大自己技能的年轻专业人士提供便利。

GREDU– 总部位于印度尼西亚的社会教育科技平台，提供学校管理解决方案。

Kalpha– 点对点移动平台，个人可以在此平台上进行连接和见面，以 1 对 1 的方式学习和分享任何技能、知识和经验。

myFirst– 全新的科技集合，让孩子和青少年参与科技进步。

Ottodot– 总部位于新加坡，面向小学 3-6 年级学生的科学学习平台。

软件即服务（SaaS）

CoverGo – 保险技术公司，为亚洲及其他地区的保险公司、银行、MGA 和经纪人提供企业软件解决方案。

FirstHive – 客户数据平台，通过聚合所有来源的客户互动和客户交易的数据，让品牌建立持久的客户身份。

HK Decoman Technology– 总部位于香港的装修及装饰解决方案平台。

Parkingbnb– 考虑个人喜好，为司机寻找最便宜、最近的停车位的平台。

Procol– 总部位于印度的智能采购软件。

Ravenry– 连接客户与亚洲内容作者的公司。

SyZyGy–5G 驱动的虚拟活动平台，集成了 VR/MR、720°全景和直播等功能。

Trabble – 为酒店和旅游行业提供客人参与的 SaaS 平台。

生态系统推动者奖

最受欢迎 VC 机构

Brinc – 风险投资和加速器公司，投资于种子期前到 A 系列的初创企业，并运营全球加速器项目。

Cocoon Capital – 总部设在新加坡的风险投资公司，投资于东南亚地区的早期阶段、企业和深度技术公司。

500 Startups – 全球风险投资公司，在其全球和区域基金中管理超过 6 亿美元的承诺资本。

Gobi Partners – 泛亚地区的风险投资公司，业务遍及北亚、南亚和东盟，管理资产超过 11 亿美元。

马尼拉天使投资网络（MAIN）– 菲律宾的私人投资者网络，通过将投资者与有前途的早期公司联系起来，支持该国的创业生态系统。

Quest Ventures– 为大型互联网社区中具有可扩展性和可复制性的公司提供风险基金。

红杉印度– 风险投资公司，通过一个部门在印度和东南亚开展业务，帮助创始人建立公司，从创意到上市，甚至更远。

Vickers Venture Partners – 全球风险投资公司，专注于生命科学、技术、媒体、电信以及消费和金融服务领域的早期投资。

生态构建者奖

香港科技园全球加速学院– 免费开放的创新平台，以科技创业解决方案和共同创造来改变企业创新，在亚洲市场和其他地区取得成功。

QBO 创新中心– 总部位于菲律宾的公私合作平台，支持菲律宾初创企业，连接和发展当地的初创企业生态系统，并推动科技和创新。

SheLovesTech– 为女性和技术举办的创业大赛，寻求并加速最优秀的创业者和技术产生变革性影响。

StartUp Village– 孵化器/加速器，帮助具有颠覆性和创新性的初创企业将其独特的想法和商业概念变为现实。

True Digital Park– 位于泰国的初创企业和科技创业者数字创新中心。

创业领袖奖

优秀女性 VC

Amra Naidoo，Accelerating Asia

Goh Yiping，Quest Ventures

Huang Shao-Ning, AngelCentral

Shannon Kalayanamitr，Gobi Partners

Sui Ling Cheah，Wavemaker Partners SEA

优秀女创始人

Araya Noon Hutasuwan，SnapCart

Caecilia Chu，YouTrip

Jamie Tan, Flying Cape

Katherina Lacey，Quincus；

Val Ya, PolicyPal

年度创始人

Jonathan Savoir, Quincus

Michele Ferrario, StashAway

Mohammad H. D. A. Farahani，SEPPURE

Rama Raditya，Qlue

Roland Ros, Kumu

优秀生态环境建设解决方案

Ecoinno – 以香港科学园为基地的科技公司，专注于开发多种类别的绿色复合材料™️ (GCM™️) 产品，以纤维素为原料，利用 Ecoinno 专有的加工设备制成。

EcoWorth Tech – 专注于将废料转化为可重复使用产品的废料解决方案公司。

Magorium – 废塑料回收解决方案，是道路改性剂行业的颠覆者。

RWDC Industries – 总部设在新加坡的公司，生产可生物降解塑料。

TurtleTree Labs– 总部位于新加坡的生物技术初创公司，利用细胞技术制造牛奶。

战疫创新奖

BookDoc – 马来西亚的健康科技初创公司。BookDoc 推出了一个新冠疫情数字移动平台，为公众提供免费的虚拟健康咨询，让他们能够订购核酸筛查测试，获取最新的疫情新闻和更新，并通过网络研讨会实现医疗服务的定制化。

Insilico Medicine– 总部位于香港的人工智能公司，用于药物发现和开发。Insilico 推出了新冠肺炎基础和临床研究系统 COVIDomic，帮助科学家和研究人员预测疾病的严重程度，希望降低感染的严重性和死亡率。

Kargo– 总部位于印尼的货运物流初创公司。Kargo 专门投入 160 亿印尼盾建立物流救济基金。这将帮助 Kargo 平台上的运输商在这次大流行期间的周转资金周期。该基金的一部分也将捐赠给印尼，以满足印尼的物流需求，如食品运送和医院的基本物资。

mClinica– 利用移动技术连接药店的健康科技初创公司。mClinica 为政府提供了急需的数字工具，以便对新冠肺炎病毒进行在线研究。mClinica 的药店网络还开展了预防和筛查的数字宣传活动，并提供电子学习模块，让医护人员为这场大流行做好准备，并告知他们最新的指导方案。

Unacademy– 印度的在线学习平台。在 2020 年 3 月疫情爆发期间，Unacademy 教育者在其平台上提供了 20000 次免费直播课程，不仅向现有的 Unacademy 订阅者提供，也向普通公众提供。

数字化转型奖

最杰出数字化转型

亚洲开发银行– 总部设在菲律宾的多边开发银行，专注于亚洲和太平洋地区。亚行数字银行寻求与人工智能、机器人、区块链和大数据等数字沙盒项目相一致的创新解决方案。

冯氏集团– 总部位于香港，从事贸易、物流、分销和零售业务的私营商业实体。Explorium 是一个创造价值的生态系统，在这里，企业、初创企业、孵化器、加速器和风险资本家合作探索数字时代重塑全球供应链和零售业的颠覆性技术。

欧莱雅– 法国个人护理公司。2017 年在新加坡发起的一年一度的欧莱雅创新跑道大赛，旨在用可扩展、可持续和环保的技术改变美容行业。

Pilmico 食品公司– 食品和农业企业，主要从事小麦粉和小麦副产品的生产。Pilmico 2.0 是一项数字化转型计划，主要关注工作场所转型、客户体验、业务运营和商业模式创新。

搜狗– 中国搜索、输入法、浏览器等互联网产品和服务的提供商。“搜狗分身” 是一种人工智能多模式合成技术，可以复制人的语言、唇部动作、面部表情和身体动作。

ORIGIN 创新大奖离不开社区和媒体合作伙伴的持续支持，以下是 2020 首届 ORIGIN 创新大奖和合作伙伴名单：

关于 ORIGIN 创新大奖

ORIGIN 创新大奖是亚太地区备受推崇的科技创新评选，旨在表彰那些显著体现创新和创业精神的公司。首届 ORIGIN 创新大奖始于 2020 年，由 TechNode Global 发起，旨在建立一个充满活力的社区，推动他们触及更高的高度。

关于 TechNode Global

TechNode Global 是一个关注亚洲的科技平台，为初创企业、创投机构、企业和其他行业先锋提供优质的科技新闻、跨境业务、活动以及量身定制的营销方案。凭借在全球创新和创业领域的庞大网络，TechNode Global 将对企业的跨境合作和业务产生极大的推动作用。