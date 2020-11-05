高通发布了 2020 财年第四财季及全年财报。报告显示，高通第四财季净利润为 29.60 亿美元，同比增长 485%；营收 83.46 亿美元，同比增长 73%。不按照美国通用会计准则，高通第四财季调整后净利润为 16.69 亿美元，同比增长 76%。

高通第四财季来自设备和服务的营收为 49.21 亿美元，去年同期为 35.73 亿美元；来自授权的营收为 34.25 亿美元，去年同期为 12.41 亿美元。

高通 CDMA 技术集团第四财季营收为 49.67 亿美元，同比增长 38%；税前利润为 10.15 亿美元，同比增长 103%。高通技术授权集团第四财季营收为 15.07 亿美元，同比增长 30%；税前利润为 11.07 亿美元，同比增长 40%。高通 CDMA 技术集团第四财季的 MSM 芯片出货量为 1.62 亿，与去年同期的 1.52 亿相比增长 7%。

2020 财年，高通营收 235.31 亿美元，比 2019 财年的 242.73 亿美元下降 3%；净利润为 51.98 亿美元，同比增长 19%。

高通 2020 财年来自设备和服务的营收为 162.98 亿美元，相比之下 2019 财年为 146.11 亿美元；来自授权的营收为 72.33 亿美元，相比之下 2019 财年为 96.62 亿美元。高通 CDMA 技术集团 2020 财年营收为 164.93 亿美元，同比增长 13%。高通技术授权集团 2020 财年营收为 50.28 亿美元，同比增长 10%。高通 CDMA 技术集团 2020 财年的 MSM 芯片出货量为 5.75 亿，与去年同期的 6.50 亿相比下降 12%。

高通预计，2021 财年第一财季营收为 78 亿美元到 86 亿美元。该公司还预计 2021 财年第一财季 CDMA 技术集团营收将达 62 亿美元到 68 亿美元，技术授权集团营收将达 16 亿美元到 18 亿美元。