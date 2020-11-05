智能通讯云服务商容联云通讯今日宣布完成 1.25 亿美元 F 轮融资，由中国国有资本风险投资基金领投，新东方产业基金、Mirae Asset（未来资产）、蓝藤资本和 CloudAlpha 等战略及财务投资方共同参与。

容联云通讯总部位于北京，在上海、广州、深圳、武汉、成都、杭州、贵阳、东京等地设有分支机构。其目前拥有员工超过 1000 人，拥有专利申请数十项、软著数百件，通过软件 CMMI5 认证。

该公司以云化和智能化的方式，为企业客户提供全面的通讯服务。包括 PaaS 通讯能力（语音、短信等）、CC（云客服与云联络中心）、UC（IM 即时通讯云、融合通讯、视频与会议）、行业新通讯解决方案和 “通讯+AI” 服务，助力企业提高沟通体验和经营效率。

容联服务的客户包括但不限于国家电网、中移在线、海尔控股、中国银行、兴业银行、浦发银行、招商证券、中石油、中石化、中车集团、中国平安、现代汽车、腾讯、京东、百度、360、小米、今日头条、学而思、顺丰等，覆盖金融、制造、能源、互联网等行业。

本轮融资完成后，容联将进一步加大在智能通讯云服务方向的技术研发投入，提升产品厚度及竞争壁垒；同时持续创新，扩容边界，在 5G、新基建的浪潮中，更好地助力企业和政府组织实现数字化改造与智能化升级，推动中国企业通讯市场变革。此外，容联还将加快拓展海外市场。

“我们的使命是提升人类组织的沟通体验与经营效率”，容联创始人、CEO 孙昌勋强调。通讯服务是企业刚需，容联以此为切入点，借助 Al、云计算等系列技术，延展至企业生产管理、市场营销、运营服务等系统的全数字化升级改造，并实现这些系统的融合打通。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。