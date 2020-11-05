增强现实（AR）服务提供商微美全息软件有限公司日前宣布旗下全资子公司微易科技（VIYI Technology），一家在开曼群岛注册成立的有限责任公司，已就收购新加坡物联网解决方案提供商 Fe-da Electronics Company Pte Ltd（新加坡飞达芯片公司）100% 的股权达成框架协议，以加速布局半导体芯片业务。在新加坡飞达芯片公司满足某些协议条款的情况下，公司预期在未来两年内分几次结清收购的款项。收购完成后，公司将合并新加坡飞达芯片公司的财务报表。

新加坡飞达芯片公司主营业务包括提供计算机和服务器之中央处理器（CPU）、存储装置包括 SSD 及 RAM 等半导体相关业务和个性化服务。整合后，微美全息计划保留并加强新加坡飞达芯片公司的团队，给其在中央处理算法服务领域的发展带来很大的协同效应。通过更有效地利用新加坡飞达芯片公司现有的人工智能（“AI”）、云计算和知识产权的资源，公司能够进一步积极解锁在云服务方面的潜在价值。

通过整合新加坡飞达芯片公司的半导体业务，微美全息不断强化中央处理算法服务，面向企业和行业数据中心推出的软硬件集成化的系统，从而进一步为全行业，特别是中小企业全面云化和数字化转型提供云计算融合产品与服务。此外，该公司也将利用新加坡飞达芯片公司主要市场资源，进一步开拓中国大陆、香港、台湾及东南亚等国家及地区的市场。

根据新加坡飞达芯片公司提供的财务报表，新加坡飞达芯片公司在 2018 年和 2019 年的总收入均超过微美全息 2018 年和 2019 年的总收入，分别约为 4590 万美元和 7080 万美元。

微美全息的首席执行官石硕评论道：“本次收购新加坡飞达芯片公司是实现我们成为 CPU 人工智能算法的全球领导者的长期目标中非常重要的一个里程碑。双方将会在技术、产品和市场等领域相互支持，有助于我们在中央处理算法服务领域抢占市场先机，从而形成独特的市场竞争力。放眼未来，我们也将继续捕捉合适的市场拓展机会，不断强化公司长期目标中 AI 算法和云计算服务的发展方向，为我们的股东创造更多的长期价值。”