11 月 5 日，数字化营销服务商直客通宣布完成 5000 万美元 D 轮融资，本轮融资由元璟资本领投，中青旅红奇基金联合领投，顺为资本、启元投资 Axiom Asia、红杉资本中国基金、沂景资本跟投。

据悉，本轮融资将主要用于直客通技术迭代创新以及业务扩展，为高星酒店及景区等合作商户提供持续增长的高效获客数字化营销解决方案，加速实现酒店数字化战略转型，提升复购率及新用户的双增长。

直客通成立于 2014 年，是 “交易型 SaaS + 服务” 的数字化营销服务商，帮助高星酒店及景区在微信生态开设官方直销店。直客通为合作商户提供包括会员管理、运营支持、渠道流量连接、广告策划及投放、数据统计分析等全方位服务，专注为酒旅行业提供产品在线化、营销在线化、支付在线化、服务在线化的综合数字化营销方案。

直客通的一站式营销解决方案主要运用于消费者与商家接触的 “到店前 – 到店中 – 离店后” 三个场景，力求帮助高星酒店及景区解决获客难且成本高、销售渠道及会员体系不健全、消费者需求供给信息不对称、员工销售效率低等诸多行业痛点。目前，直客通已为全国一万七千多家酒店及景区提供服务。

直客通创始人兼首席执行官刘华表示，此次融资将用于产品创新以及客户拓展，高效帮助客户提升营销效率和用户价值。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。