阿里巴巴发布了 2021 财年第二季度财报。该公司营收为人民币 1550.59 亿元（约合 228.38 亿美元），同比增长 30%；净利润 265.24 亿元（约合 39.07 亿美元），同比下滑 63%。不按美国通用会计准则计算，净利润为人民币 470.88 亿元（约合 69.35 亿美元），同比增长 44%。

阿里巴巴第二季度中国零售市场年度活跃用户数量为 7.57 亿，与截至 2020 年 6 月 30 日的年度活跃用户数量相比增加 1500 万；中国零售市场移动 MAU（月活跃用户）在 2020 年 9 月份达到 8.81 亿，比 2020 年 6 月增长了 700 万。

总营收中来自于中国商业零售业务的营收为人民币 954.70 亿元（约合 140.61 亿美元），同比增长 26%；来自于中国商业批发业务的营收为人民币 36.37 亿元（约合 5.36 亿美元），同比增长 11%；来自国际商业零售业务的营收为人民币 77.89 亿元（约合 11.47 亿美元），同比增长 30%；来自国际商业批发业务的营收为人民币 32.10 亿元（约合 5.17 亿美元），同比增长 44%；来自菜鸟物流服务的营收为人民币 82.26 亿元（约合 12.12 亿美元），同比增长 73%；来自本地消费者服务的营收为人民币 88.39 亿元（约合 13.02 亿美元），同比增长 29%；来自云计算业务的营收为人民币 148.99 亿元（约合 21.94 亿美元），同比增长 60%；来自数字媒体和娱乐业务的营收为人民币 80.66 亿元，同比增长 8%；来自创新战略和其他营收为人民币 11.72 亿元，同比增长 10%。