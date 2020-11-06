苹果今天正式发布了 iOS 14.2 和 iPadOS 14.2 更新，带来了许多新功能。其中最重要的应该是那 100 多个全新表情符号，包括忍者、跨性别彩虹旗帜、硬币、心脏、土拨鼠、奶茶、俄罗斯套娃等。
此外，此次更新还新增了 8 款墙纸、新的 AirPlay 控制界面，并进行了多项修复。更新还为 HomePod 增加了几项重要功能，包括对讲功能，以及可将 HomePod 连接到 Apple TV 4K 以聆听立体声、环绕声和杜比全景声音频。
iOS 14.2 的完整更新与修复内容如下：
iOS 14.2 包括针对 iPhone 的以下改进：
- 100 多个全新表情符号，包括动物、食物、表情、家居用品、乐器、中性表情符号等
- 八款新墙纸，同时提供浅色和深色版本
- “放大器” 可检测附近的人，并使用 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 配备的激光雷达传感器报告其距离
- 支持 iPhone 12 的 MagSafe 皮革保护套
- AirPods 的优化电池充电通过减少 AirPods 完全充电的时间来减缓电池老化速率
- 音频音量可能影响您听力时发送耳机音频音量通知以提醒您
- 新的 “隔空播放” 控制可在整个家中流播放娱乐媒体
- 支持通过 iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods 和 CarPlay 车载搭配 HomePod 和 HomePod mini 使用 “广播”
- 可将 HomePod 连接到 Apple TV 4K 以聆听立体声、环绕声和杜比全景声音频
- 新选项可让您向合作的公共卫生管理机构提供不可识别个人身份的 “暴露通知” 统计数据
本更新还修复了以下问题：
- 主屏幕上程序坞中的 App 可能排序混乱
- 相机取景器在启动时可能显示成黑色
- 锁定屏幕中的键盘在您尝试输入密码时可能漏输
- “提醒事项” 可能默认使用过去的时间
- “照片” 小组件可能不显示内容
- “天气” 小组件在设为华氏度时可能以摄氏度显示最高温
- “天气” 中的下一小时降水概率图描述可能错误地指示降水停止的时间
- “语音备忘录” 的录音可被来电中断
- Netflix 视频播放期间屏幕可能变黑
- Apple Watch App 可能在打开时意外关闭
- 部分用户的 “体能训练” GPS 路线或 “健康” 数据无法在 Apple Watch 和 iPhone 间同步
- 音频在 CarPlay 车载仪表盘上被错误标为 “未在播放”
- 设备可能无法进行无线充电
- 从 iCloud 云备份恢复 iPhone 或通过 iPhone 迁移将数据传输到新 iPhone 后 “暴露通知” 停用
苹果还发布了 watchOS 7.1 更新，增加了对 HomePod 的对讲功能支持，以及耳机音频警告，并为韩国和俄罗斯用户发布了心电图功能。