苹果今天正式发布了 iOS 14.2 和 iPadOS 14.2 更新，带来了许多新功能。其中最重要的应该是那 100 多个全新表情符号，包括忍者、跨性别彩虹旗帜、硬币、心脏、土拨鼠、奶茶、俄罗斯套娃等。

此外，此次更新还新增了 8 款墙纸、新的 AirPlay 控制界面，并进行了多项修复。更新还为 HomePod 增加了几项重要功能，包括对讲功能，以及可将 HomePod 连接到 Apple TV 4K 以聆听立体声、环绕声和杜比全景声音频。

iOS 14.2 的完整更新与修复内容如下：

iOS 14.2 包括针对 iPhone 的以下改进：

100 多个全新表情符号，包括动物、食物、表情、家居用品、乐器、中性表情符号等

八款新墙纸，同时提供浅色和深色版本

“放大器” 可检测附近的人，并使用 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 配备的激光雷达传感器报告其距离

支持 iPhone 12 的 MagSafe 皮革保护套

AirPods 的优化电池充电通过减少 AirPods 完全充电的时间来减缓电池老化速率

音频音量可能影响您听力时发送耳机音频音量通知以提醒您

新的 “隔空播放” 控制可在整个家中流播放娱乐媒体

支持通过 iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods 和 CarPlay 车载搭配 HomePod 和 HomePod mini 使用 “广播”

可将 HomePod 连接到 Apple TV 4K 以聆听立体声、环绕声和杜比全景声音频

新选项可让您向合作的公共卫生管理机构提供不可识别个人身份的 “暴露通知” 统计数据

本更新还修复了以下问题：

主屏幕上程序坞中的 App 可能排序混乱

相机取景器在启动时可能显示成黑色

锁定屏幕中的键盘在您尝试输入密码时可能漏输

“提醒事项” 可能默认使用过去的时间

“照片” 小组件可能不显示内容

“天气” 小组件在设为华氏度时可能以摄氏度显示最高温

“天气” 中的下一小时降水概率图描述可能错误地指示降水停止的时间

“语音备忘录” 的录音可被来电中断

Netflix 视频播放期间屏幕可能变黑

Apple Watch App 可能在打开时意外关闭

部分用户的 “体能训练” GPS 路线或 “健康” 数据无法在 Apple Watch 和 iPhone 间同步

音频在 CarPlay 车载仪表盘上被错误标为 “未在播放”

设备可能无法进行无线充电

从 iCloud 云备份恢复 iPhone 或通过 iPhone 迁移将数据传输到新 iPhone 后 “暴露通知” 停用

苹果还发布了 watchOS 7.1 更新，增加了对 HomePod 的对讲功能支持，以及耳机音频警告，并为韩国和俄罗斯用户发布了心电图功能。