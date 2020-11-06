曾几何时，北京汽车的新能源车在大街上随处可见。那是一段非常辉煌的时光，可惜的是，那时候的北汽新能源车面对的是 B 端用户，很多车型都变成出租车在使用。而 C 端客户，尤其是家庭用户，并没有发展和留存多少。

具体来讲，以 2019 年 15.06 万辆销量为例，其中约 70% 是对公销售，用作网约车、出租车以及政府用车，比如滴滴就消化了不少北汽新能源的车辆；剩下 30% 销售给私人车主。而随着疫情的变化，市场的变化以及竞争对手的加入，曾经的北汽 EU 系列从销量神坛上走了下来。这下，北汽要开始思考如何吸引 C 端客户。

可以说，北汽新能源是国内最早投入新能源汽车领域的，要想做 C 端客户，就必须打造足够强的车型产品，否则消费者是不会买账的。这时候，北汽 ARCFOX 极狐应运而生。ARCFOX 品牌目标只有一个——消费者。

做为高端品牌，显然必须打造一款高端的车型来匹配。瞄准高端市场的全新品牌 ARCFOX 的重磅新车αT，肩负起了北汽新能源的期待和重任，也是北汽做高端电动车的首次尝试。

定位高端智能纯电 SUV 品质新标杆的 ARCFOX 极狐αT，整车长宽高为 4788×1940×1683mm，轴距长达 2915mm。ARCFOX 极狐αT 拥有五星级碰撞安全保障，整车抗扭强度达到了 5.5 万 Nm/度，已经达到了百万级豪华车的水平。

ARCFOX 极狐αT 车身采用” 上钢下铝” 设计，将” 合适的材料应用于合适的位置”，充分发挥钢和铝的各自优势。上车身采用高强钢围成的笼式框架结构，其中在最关键的 A、B 柱等部分上均采用了与航天飞机上相同的热成型钢，每平方厘米能承受 15 吨以上的压力。下车身的高强铝型材、高压铝铸件和高等级铝合金板材的配合使用则让车辆在碰撞时吸收大量的能量，并且通过压力传递分散冲击波至车身其他区域，而这一原理也被运用在阿波罗登月飞船着陆过程之中。

而在看不见的 “硬” 安全之外， ARCFOX 极狐αT 通过带行人保护的 “AEB 自动紧急制动系统”、“DOW 开门防撞预警系统”、“Ecall 自动报警系统”、“RDP 车道偏离纠正系统”、“360°透明底盘”、“AR 障碍物识别” 等前沿技术，让用户以更智能的驾驶，体验可看得到的可靠安全出行。

653km 超长真续航，成就同级顶尖实力；4.6s 百公里加速度，以及同级最低的 0.271Cd 风阻系数，闪耀 4 秒俱乐部；百公里刹车距离 36.24m，尽显高性能豪华车的极致表现； ARCFOX 极狐αT 用看得见的表现，打造高端智能纯电 SUV 极致出行体验。

ARCFOX 极狐αT 采用世界 500 强 SK 集团生产的高能量密度电芯，电池模组最大容量为 93.6kW·h，通过电池模组结构优化，能量密度达到行业领先的 194Wh/kg；由西门子、法雷奥、博格华纳等三家国际顶尖企业联合打造的电驱总成系统效率高达 93.5%; 同时结合来自博世（Bosch）的 iBooster 电子刹车助力系统，可实现多种制动模式和风格，实现减速值最高达 0.3g 的完全制动能量回收，使续航里程最高提升 20%，35 分钟即可充满 80% 电量的快充模式，让用户轻松追寻诗与远方。

由法雷奥西门子提供的高性能电机，单电机最大输出功率达到 160kW、峰值扭矩达到 360N·m，结合一流的空气学设计、玛莎拉蒂莱万特同款的米其林高性能轮胎，以及远远优于行业平均水平的 1.78 白车身轻量化系数，为 ARCFOX 极狐αT 的高性能提供了充足保障。

ARCFOX 极狐αT 配备了全球首款量产的 20.3 英寸高清定制化中控大屏，不仅能够最大限度还原 4K 高清电影的恢弘场景，在色彩饱和度、对比度等视觉参数上也是独步业界，带来极佳的视觉效果。配合搭载的 12 个高保真扬声器、320W 数字功效，以及哈曼 Quantum Logic 沉浸式环绕声技术、7 声道音效方案，带来仿若置身影院的极致享受。

值得一提的是，ARCFOX 极狐αT 搭载了智慧空气环境管理系统，拥有双区恒温技术、智能空气净化技术和防结雾技术。其中隐藏式出风口，12 电机精准调节出风，可实现电子矢量控风，一键避人吹/对人吹，在营造良好车内环境的同时让用户尽享智能科技带来的舒适。

基于 IMC 智能模块标准架构，ARCFOX 极狐αT 搭载的α-Pilot 智慧驾驶系统，包含自适应巡航、车道保持、HWA 高速公路辅助功能，以及α-Parking（全自动泊车系统）和 360°透明底盘等诸多功能，可实现 L2.5 级自动辅助驾驶。特别是全自动泊车系统，可精准检测车辆与路缘、物体等距离。其不仅能快速识别空间车位、线车位、水平车位和垂直车位，还可根据实际泊车需求实现平行进出、车头\车尾垂直进出和遥控进出四种泊车类型，满足各种停车场景。尤其是全球首个车头自动泊入技术彻底解决了车头充电不便的问题，其搭载的即插即充功能，还免去了扫码支付的复杂流程，大幅提升用车便利性。

而这些看得见的智能驾驶软技术背后，是 ARCFOX 极狐αT 传感器架构的强力支持。ARCFOX 极狐αT 拥有多达 23 个高精密度传感器配置：包含 5 个五代毫米波雷达、1 个 FOV 达 95°的前向摄像头在内的 5R1V1D 自动驾驶传感器架构；前后各 6 共 12 个超声波雷达；4 个全景摄像头以及一个车内人脸识别红外摄像头。软硬件的高效耦合成就了 ARCFOX 极狐 αT 的智慧出行。

ARCFOX αT 在预售阶段收获 2 万辆意向订单，充分显示出用户对于这款车型性能和品质的认可，随着新车的上市交付，ARCFOX αT 有望在日益增长的国内中高端纯电动汽车市场上占领一席之地。

除了在高端市场上大力投入，北汽蓝谷也将在行业领先的换电业务上持续推进。今年以来，换电模式频获政策利好。作为国内最早从事换电模式推广的整车企业，北汽蓝谷已经形成了从技术、产品、平台到产业链、资本链、生态圈的完整闭环。

截至目前，据不完全统计，北汽蓝谷已在全国 19 个城市建设换电站 209 座，运营 169 座。全国累计投放换电车辆 1.86 万辆，累计换电 667 万次，累计换电 9.64 亿公里。

而在未来，北汽能否通过 ARCFOX 极狐αT 获得用户，赢得市场，还需要时间考验。这注定将是一条不寻常的道路，充满了崎岖，因为市场上已经有不少认真的新势力，还有原本的老势力，这将是一个车型的全方位立体比拼。这个比拼，除了车型本身，还将考验 ARCFOX 极狐的软件开发势力，服务运营能力，任重而道远。但毕竟，ARCFOX 极狐迈出了第一步。