11 月 6 日，BOSS 直聘与北京卫视联合策划的大型职场养成类纪实观察节目《职场是个技术活》正式上线。首期节目邀请了知名学者罗翔教授、BOSS 直聘创始人兼 CEO 赵鹏、企业人力资源专家郑艳作为职场观察员，从不同侧面解读素人求职者在面对企业考核时的工作情况和表现，为当下求职者提供具有参考性的职场技巧。

据悉，该节目基于时代环境，真实还原职场生态，记录素人嘉宾的职业成长过程，为更多的求职者的职业成长提供实战操作经验。节目以素人求职者在企业两个月的实习作为叙事主体，每期邀请职场观察团成员反观和解读素人求职者在企业真实经历，表达真实感受，带领观众共同见证当代真实职场生态与个体职业成长。

节目组相关负责人表示，为了更真实地展示职场生态，节目组通过独家合作招聘平台 BOSS 直聘招募了上万名有意向参加节目的求职者，经过多轮筛选，从中选出了九位真实求职者，每 3 人为一个小组，分别进入三家企业进行为期两个月的实习，在实习过程中，他们将面临课题考核和末位淘汰。最终，排名靠前的实习生将获得与企业 BOSS 面对面沟通的机会，争取终极 offer。

就业是最受关注的民生问题之一，今年就业形式较往年更为复杂。虽然 2020 年下半年，企业招聘需求整体回暖，但是求职者竞争压力不容小觑。尤其是对于职场新人而言，求职压力更为突出。BOSS 直聘研究院数据显示，企业在高薪岗位上用人更为慎重，不少企业提高了对求职者能力要求。同时，除了 2021 届毕业生开始大量涌入求职大军外，市场上还有不少已有工作经验的职场老人与他们同台竞技。

“如何提高自身竞争力” 成为职场人关注的新话题。BOSS 直聘基于多年在职场领域的深入观察和研究，为素人嘉宾打造真正的职场实战，真实地还原职场生态。首期节目中，BOSS 直聘创始人兼 CEO 赵鹏、中国政法大学教授罗翔、人力专家郑燕三位嘉宾在观察室分析点评素人求职者的职场表现，就 “学历是不是最重要的？”“高材生做基层工作可惜么？”“职场中竞争和合作哪个更重要” 等职场普遍性问题进行探讨，以点带面，从线到片分析他们身上的优势与不足，为更多职场人提供可借鉴的方法。

BOSS 直聘相关负责人表示，此次与北京卫视的合作是强强联合，充分结合了双方优势。“年轻人的职业成长也是 BOSS 直聘长期研究的课题。我们非常希望能够通过丰富的形式，更具影响的平台，帮助求职者了解真实职场环境，更清晰地了解自己，从而选择自己喜欢的行业、自己喜欢的企业，自己喜欢的工作伙伴，并在岗位上能发挥自己的价值。”

《职场是个技术活》于 11 月 6 日起，每周五晚上 21:06 在北京卫视播出，预计 2021 年 1 月 8 日收官。据悉，BOSS 直聘作为该节目独家合作招聘平台，还将继续参与节目录制和赛程环节。同时，BOSS 直聘会持续打磨产品，不断优化服务，为职场人提供丰富多元的职业发展机会和良好的求职使用体验，通过更有趣、有料、有温度的形式陪伴职场人成长。