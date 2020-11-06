细胞分析仪器和方法供应商 Cytek Biosciences（Cytek）今天宣布完成 1.2 亿美元 D 轮融资。本轮融资由 RA Capital 和高瓴资本共同领投，OrbiMed 和 LYFE Capital 跟投，公司原有投资人五道口资本、本草资本、北极光创投和夏尔巴投资等再次跟投。

本轮融资将用于拓展 Cytek 的全球布局，强化其高速增长势头，并帮助公司向客户提供其强有力的技术平台。

Cytek CEO 蒋文斌博士表示：“本轮融资不仅是对我们过去在流式细胞技术领域取得的突出成就的肯定，也代表着大家对于我们公司的创新性技术可以推动科研界重大新兴领域发展这一事实的认可。我们将继续致力于提升流式细胞技术的性能和扩展其应用范围，为全球的科研和临床工作者提供他们所需的工具，提高患者诊疗水平。”

Cytek Biosciences 是一家业内领先的细胞分析仪器和方法的供应商，致力于开发和提供功能多样、高性价比的小型流式细胞仪和一系列服务，用于支持科研和临床工作者们。Cytek 提供的专利产品 cFluor 试剂能够帮助使用者在多色技术体系中取得最佳效果。该公司总部坐落于美国加州的 Fremont，在全球均有办公室和销售渠道分布。

Cytek 的细胞分析系统代表过去几十年里流式细胞技术领域的第一次飞跃式技术进步，它独特的系统构造可以检测到标记于每个细胞上的荧光物质的全波段光谱。这项技术也使 Cytek Aurora 可以运行 40 色应用方案，大幅提升每个样品的显色数量，进而最终呈现出免疫系统中不同细胞更加完整的图像。最近一系列专利新产品 cFluor 试剂的问世，更是标志着 Cytek 在细胞分析市场包括临床诊断市场，正向着全面解决方案供应商的角色进行转变。Cytek 的 D 轮融资也将助力加速公司的转型，并为公司在一些关键学科，如免疫治疗、免疫肿瘤学和包括 COVID-19 在内的传染病研究中加大支持。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。