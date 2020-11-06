11 月 5 日，第三届中国国际进口博览会在（以下简称进博会）在上海国家会展中心隆重开幕，此次进博会在消费品展馆首次设立了 “体育用品及赛事专区”，F1 电竞中国冠军赛作为国内最高规格、最高水平、最大规模的国际性竞速电竞赛事亮相现场，多场战略签约活动向社会各界传递了开放共享、合作共赢的发展理念，这也为主办方之一的久事体育今后在电竞产业的布局提供了更多可能性。

6 日，“驶向未来——F1 电竞战略合作签约仪式” 以及 “全球、全国、上海，F1 电竞中国冠军赛发展联盟推介会” 在进博会 5.1H 消费品展区体育运动板块的 F1 电竞展台圆满举行。上海市体育局、上海市团市委、上海市青浦区政府、上海市青浦区体育局、F1 管理公司、上海久事（集团）有限公司、上海久事体育产业发展（集团）有限公司、上海久事智慧体育有限公司、上海文广集团、交通银行上海市分行、光明乳业、五星体育、灿辉国际及锐客赛车等政府及企事业领导代表齐赴盛会、共襄盛举。

上午，上海市体育局党组书记、局长徐彬出席 “驶向未来——F1 电竞战略合作签约仪式” 签约仪式并讲话。他祝贺本次 F1 电竞中国冠军赛成功参展进博会，并期待久事体育未来对上海建设全球电竞之都提供更强助力。上海久事（集团）有限公司党委书记、董事长过剑飞分别为五星体育和 F1 电竞优秀车手颁发了优质合作伙伴奖及 F1 电竞优秀职业选手奖。交通银行上海市分行党委书记、行长徐斌现场致辞，他对交通银行能与久事体育共同开启体育电竞新纪元表示十分期待。

上海久事（集团）有限公司副总裁、上海久事体育产业发展（集团）有限公司党委书记、董事长樊建林致欢迎词，表示久事体育将以在传统体育产业中积累的专业经验和管理能力为保障，推动电竞赛事及电竞产业向健康规范的方向、高质量、可持续发展，进一步推动电竞产业向纵深发展，为上海实现建设全球电竞之都的战略目标添砖加瓦。

上海久事体育产业发展（集团）有限公司总经理姚冷作为 F1 电竞主办方代表，与五星体育总经理李培红、交通银行上海市分行大客户一部总经理潘蓓分别签订战略合作协议。签约各方未来将在体育、电竞、内容制作、线下活动推广、体育营销、数字媒体等方面展开更加深入的合作，为广大参赛选手和观众提供最佳的参赛体验，为选拔出最优秀的中国 F1 电竞选手提供竞技平台，为 F1 电竞这项 “绿色电竞” 的未来运营发展共同献计献策、助力助威。

团市委副书记丁波和青浦区委常委、副区长孙挺、光明乳业党委副书记、工会主席贲敏、久事智慧体育总经理薛晶晶现场共同揭幕了 F1 电竞中国冠军赛吉祥物——“闪电狐”。团市委副书记丁波围绕 “绿色电竞” 的主题，分享了电子竞技的发展，及规范青少年游戏环境的重要性，并肯定了 F1 电竞作为 “绿色电竞” 代表对电竞行业的良性发展的推动。

F1 电竞全球锦标赛（F1 eSports Series）大中华区独家授权久事体育旗下久事智慧体育运营承办，是目前中国最高级别的模拟器竞速赛事。作为 F1 电竞全球锦标赛的第一个区域赛事，中国冠军赛于 2019 年首次见证了 F1 电竞在中国地区冠亚军的诞生，冠亚军选手也参加了 2020 年 F1 电竞全球锦标赛职业选秀，与全球其他选手共同争夺与 F1 车队签约成为电竞车手的机会。F1 电竞中国冠军赛赛事总监谢天在现场面向全球首发了 2021 年的全新赛制，期望把办事经验与赛制模式复制到更多国家，在全国落地更多的分站赛事。

今年，在疫情的背景下危中寻机，F1 电竞中国冠军赛升级为职业联赛、发展联盟和个人挑战赛三大赛事体系，并且成为首个由电视台（五星体育）直播全赛季的电竞赛事。同时赛事也和新媒体直播平台斗鱼、中国体育、游戏风云等达成了直播合作。2020 赛季职业联赛至今已吸引了近 5300 万人次观看。2020 赛季个人挑战赛在线上举办，至今已吸引近 5 万人参赛，较去年增长近 5 倍。进博期间还将在现场举行职业联赛第 15 轮的比赛，这也是进博场内首次有电竞赛事举办。

下午，F1 电竞中国冠军赛承办方久事智慧体育与青浦区体育局、锐客赛车以及光明乳业签订合作，对 F1 电竞这项新兴国际顶级赛事的人才储备提供助力，推动电竞赛事及电竞产业向健康规范的方向高质量可持续发展。

本届进博会 F1 电竞中国冠军赛展台将全程设置 2 台搭载最新《F1 2020》游戏的模拟体验设备，配置的超大屏幕以及与真实赛车无二的方向盘、油门踏板、档位等配件，可以让进博会观展人员最直观切实地体验到 F1 电竞赛事的奇妙。展会期间，现场还将进行数场重大战略签约及主题日活动，展现更多国际体育精彩。