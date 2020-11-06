为了携手全球经济的发展并展现中国向世界开放市场的积极姿态，第三届进口博览会于 11 月 5 日至 10 日在上海举办。欧姆龙健康第三次参展，从尖端科技到创新产品再到行业优势资源整合及助力慢病管理事业的成果，全方位展现了品牌在推动智慧医疗进程中的企业新力量。

高端企业科技成果进博会竞相绽放 欧姆龙展现智慧医疗发展驱动新势能

据了解，今年已然欧姆龙参展进博会的第三年，自 2018 年进博会首度开展，欧姆龙就曾两度携企业最新科技和创新产品亮相展会并收获行业关注与认可。

而此次展会上，欧姆龙向大众展示了最新智能化设备，分享了企业与医疗机构、药店系统共同开创的新型智能化远程医疗服务。产品方面，欧姆龙则带来了全球首款具备测量 EKG（心电图）功能的家用电子血压计（心电监测血压计），此款创新产品在进博会中的展出也是其在亚洲的首次亮相。据了解，此款设备不仅可独立完成血压、房颤两个与中风相关的重要指标监测，用户还可以将测量的最终数据通过应用程序上传以便和医生一起跟踪和分析数据变化帮助实现医疗精准诊断，有效助力制定个性化治疗方案。而在慢病领域探索成果方面，欧姆龙健康医疗则以互动场景呈现的方式向大众展出了 MMC 健康便利店项目的硬核先进设备与优势。

紧跟大众健康管理多元需求 欧姆龙深耕不辍以 “创新力+科技力” 赋能健康

而事实上，面对后疫情时代大众健康管理需求的多元化提升，欧姆龙近年来也在不断努力与创新。例如伴随着慢病患者全病程管理需求凸显，在慢病领域持续探索的欧姆龙健康亦加速了 MMC 健康便利店项目的落地实践，努力构建为慢病患者健康管理提供支持的智慧医疗系统。在本届进博会现场，欧姆龙更是与北京同仁堂、山西国药控股国大药房等五家医药连锁店进行了现场签约仪式，进一步加大战略合作整合优势资源以优化慢病管理医疗系统。

此外，因为新冠疫情病症的特殊性，作为呼吸支持重要医疗辅助设备之一的制氧机，市场需求随之加大，但用户对于氧疗的健康知识及制氧机的规范性应用仍然存在诸多疑点。正是源于品牌洞察到用户的这一认知短板，欧姆龙健康以进博会为契机联合权威媒体南方周末共同发布呼吸健康科普题材视频并邀请行业专家为大家介绍了如何氧疗、购买制氧机等注意事项以及对制氧机定期维护及更新等硬核知识干货。据悉，欧姆龙 5L 医用分子筛制氧机新品也将于近期投入市场，为制氧机用户提供更优的氧疗体验。值得一提的是，在本次发布会上欧姆龙健康医疗（中国）有限公司还向钟南山基金会捐赠了多台医用分子筛制氧机以支持呼吸疾病患者的治疗，以实际行动践行企业社会责任。

欧姆龙以品牌力整合优势资源加大合作 推动 “健康中国” 战略目标进程

当下，《2030 健康中国战略规划》的推进已然对于健康领域企业提出了更高要求，而对于长期致力于避免高血压引发的脑卒中、心肌梗塞等重症发作并以推动 “ZERO EVENTS”(心脑血管零事件) 的实现为目标的行业标杆企业欧姆龙来说，更需要发挥企业影响力推动行业资源的整合为人类健康赋能。于此，为了深化欧姆龙健康品牌与各级省市在健康领域的合作，将医疗健康优势资源和创新产品送达受众身边，全方位助力人类健康管理。11 月 6 日下午，欧姆龙健康还与湖北省政府、湖北龙头企业-九州通医药集团股份有限公司进行了战略合作签约。据了解，此次签约双方达成了 5 亿元战略合作项目，未来该项目将在欧姆龙创新技术和九州通创新经营模式的通力合作与努力下，助力更多患者改善医疗体验、健康管理，赋能更美好生活。至此，在中国医疗市场格局发生巨变的背景之下，欧姆龙以开放的发展理念加大合作，有效整合行业资源的品牌实力全方位展现。