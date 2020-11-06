第三届中国国际进口博览会（进博会）于 11 月 5 日在上海正式拉开帷幕，全球领先的广告技术公司萃弈（The Trade Desk）作为首次参展的企业精彩亮相，并发布了全球智能大屏消费趋势及营销洞察白皮书，助力中国品牌制胜全球市场。

萃弈中国总经理陈传洽表示：“此次萃弈在进博会的首秀标志着我们在中国市场的又一重要时刻。依托进博会这一广阔且极具影响力的平台，我们希望与企业开展深度对话，不断深化本土实践，更好地满足中国市场客户的需求。”

作为业务主攻方向之一，出海服务是萃弈在本次进博会的展示重点。“进博会是全球企业分享中国机遇的窗口，也是更加紧密地连接国内与国际市场的桥梁。因此，我们也希望借此机会让更多企业了解最新的海外增长点以及出海营销新风向，助力中国品牌进一步开拓国际市场。” 陈传洽说道。

藉此，萃弈综合在全球多个市场展开的调查研究，在进博会上首发《制胜未来：全球智能大屏消费趋势及营销洞察白皮书》，针对智能大屏领域及数字营销市场提供前瞻性的消费者洞察与策略建议。

解码全球风潮：智能大屏消费成新趋

2020 是充满挑战的一年，原本需要历时多年的营销创新和变革在几个月内迅速发生——消费者行为发生明显变化，投资回报率备受重视，新常态下广告所带来的增长机遇频现。面对诸多新趋势，品牌正在纷纷调整策略，寻求转型，而流媒体与智能大屏以其在海外市场强劲的增长之势成为品牌出海营销备受瞩目的选择。

在美国市场，预计 2020 年订阅有线电视的家庭总数将首次降至 8,000 万户以下，而萃弈今年的智能大屏库存则将可以覆盖超过 8,000 万美国家庭。其中，Hulu、NBC、CBS、Pluto 等平台广告型视频点播内容 (AVOD) 观看时长的激增是智能大屏迅猛发展的重要动力。另外，由于大多数家庭订阅有线电视订阅是为了观看体育赛事的直播，因此这一方面的停摆和持续不确定性也促使消费者将目光转向了智能大屏。

欧洲、东南亚及日本市场的媒体消费习惯亦有明显变化，且在疫情的影响下进一步加速，推动了流媒体与智能大屏的蓬勃发展。根据萃弈的调查，德国 47% 的受访者在疫情期间订阅了新的流媒体服务，英国的这一数字是 58%；而在越南，超过半数的受访者表示疫情期间观看流媒体内容的时长有所增加，这种变转变也将影响深远——72% 的受访者表示打算保持或进一步增加流媒体内容的消费。

与此同时，消费者也对智能大屏广告持开放态度。对此，法国超过五成的受访者透露更倾向于广告型的订阅服务，德国 84% 的受访者表示愿意通过收看广告换取订阅成本的降低，泰国也有近七成受访者表示至少使用一个支持广告型订阅服务的流媒体平台。这意味着，广告为解决消费者对订阅价格的顾虑提供了一个出口——通过提供低价或免费的广告型流媒体内容，智能大屏服务商既可以满足消费者的内容需求，也能够支持和促进行业的长期健康发展。

整体来看，全球范围内媒体消费习惯的变化无疑将推动数字营销格局的重构，传统广播电视与智能大屏之间的此消彼长孕育了新的增长机遇。据预测，2020 年欧洲智能大屏广告市场规模有望达到 7.2 亿欧元。而东南亚市场目前有超过 1.05 亿消费者使用了支持广告型订阅服务的平台， 使其成为该地区增长最快的广告渠道之一。在萃弈的平台上，也有将近四分之三的大型品牌广告主已开始投放智能大屏广告。

中国市场未来可期: 品牌出海迎来新机遇

对于中国品牌而言，全球范围内智能大屏市场的不断扩张也品牌出海拓宽了想象空间。通过数据驱动的方式，广告主可以借助智能大屏这一渠道在海外市场实现强势品牌曝光和与消费者的深度沟通，在激烈的市场竞争中抢占高地。

面对智能大屏营销的新风口，许多品牌已闻风而动，借此力拓海外市场。其中，中国智能家庭服务机器人专业制造公司科沃斯通过萃弈平台所进行的海外智能大屏广告投放活动便是有力例证之一。为推广新上市的扫地机器人产品，科沃斯在美国、欧洲、日本等地发起广告活动，成功通过智能大屏触达了当地市场的目标受众，仅在美国四个州便已触达接近 57 万的家庭数，观看完成率亦高达 98%。科沃斯全球高级品牌经理冯樑杰表示：“萃弈整合所有海外的优质电视广告资源，让我们能够在单一平台上就可以购买多个电视广告并进行广告优化，他们操作简单但功能强大的工具帮助我们以快速又有效率的方式在欧美完成出海广告。萃弈团队对欧美广告市场的经验丰富，让我们能够放心地将出海广告投放交给萃弈。”

与科沃斯的合作是萃弈在本次进博会上重点展示的案例，也是众多成功经验之一。陈传洽表示：“我们非常荣幸能参与到品牌出海的过程中，通过发挥萃弈在技术、经验、资源等方面的优势推动中国品牌全球化。”

“面对未来，我们也充满期待。萃弈将继续深耕中国市场，与更多品牌携手共进，以精准营销赋能品牌增长。”