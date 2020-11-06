印度外卖业巨头 Zomato 在其正在进行的 J 轮融资中继续筹集资金。过去三个月，该公司筹措到了 2.16 亿美元资金。今天他们获得了 1.47 亿美元的投资，投资方包括 Mirae Asset Management、Steadview Capital、Luxor Capital、Lugard Road Capital、ASP India LP 和 Pacific Horizon。

监管文件显示，总部位于英国的 Pacific Horizon 已经以 510 万美元的价格拿下了 1265 股 J 系列优先股。这是 Baillie Gifford 管理的基金今年为 Zomato 的第二笔投资，4 月份的投资金额为 500 万美元。

将以约 4055 美元每股的发行价向上述投资者配发 34873 股 J 轮优先股。虽然这批股票只涉及新的配股，但该公司也在积极筹集超过 5000 万美元的二级资本。

上个月，Entrackr 曾独家报道了 Zomato 潜在的二级交易，其联合创始人和其他二十几名员工计划出手价值超过 5000 万美元的股票。

2018 年离开 Zomato，创办心理健身平台 Mindhouse 的 Chaddah 将出售价值高达 2500 万美元的股权。

据估计，上述配股后，Zomato 的估值将超过 37 亿美元。

三周前，Zomato 获得了 Kora Investments 的 5200 万美元。自 8 月以来，该公司已经在四个次融资中筹集了超过 2.21 亿美元。最终，Zomato 的 J 轮融资规模将达到约 3.63 亿美元。

作为公司 2021 年上半年公开上市计划的一部分，Zomato 还将 Akshant Goyal 任命为新的首席财务官。