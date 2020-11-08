松下正在基于特斯拉在 “电池日” 上展示的新型 4680 格式，为特斯拉开发新的电池。同样为特斯拉提供电池的韩国电池公司 LG Chem 也正在开发一种新的圆形电池，该电池与新特斯拉电池的关键数据非常相似。
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