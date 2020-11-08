据知情人士透露，尽管遇到资金困难，但 FF 一直没有放松通过产品测试和 I.A.I 系统的升级来提升产品质量。从产品层面看，FF 91 多台预量产车已下线，最新一台预量产也正在打造过程中。其中，FF 91 计划使用业内最大抬头显示器（HUD），它能将信息投射到驾驶人面前 2.7 米的位置。FF 内部人士表示，FF 91 的量产计划一直在稳步推进，一旦 IPO 成功，FF 将在最短时间内回归正轨，向用户及时交付高质量的产品。 FF 公布产品新进展：量产计划一直在稳步推进 走向新的征程，LEVC 开始生产 VN5 电动货车 大众汽车集团和希腊将创建气候中和交通的示范岛 为未来加码，极星 Polestar 正在就新一轮融资进行谈判 极星 2 荣膺欧洲汽车界最高荣誉奖项—“金方向盘奖” BMW iX 全新渲染图出炉，新车将会在 11 月 11 日亮相 倍耐力将为 Rivian 的所有电动皮卡车和 SUV 提供量身定制的轮胎 宝马利润在第三季度反弹，这得益于中国的复苏 现代将向中国供应 4000 辆燃料电池卡车 极具魄力，沃尔沃卡车将其整个卡车阵容电气化 联手未来，沃尔沃集团与铃木汽车结成战略联盟 autonode 新能源汽车 上一页下一页