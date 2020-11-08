据知情人士透露，尽管遇到资金困难，但 FF 一直没有放松通过产品测试和 I.A.I 系统的升级来提升产品质量。从产品层面看，FF 91 多台预量产车已下线，最新一台预量产也正在打造过程中。其中，FF 91 计划使用业内最大抬头显示器（HUD），它能将信息投射到驾驶人面前 2.7 米的位置。FF 内部人士表示，FF 91 的量产计划一直在稳步推进，一旦 IPO 成功，FF 将在最短时间内回归正轨，向用户及时交付高质量的产品。