移动数据和分析平台 App Annie 今日了发布 2020 年 10 月海内外移动应用月度指数排行榜，其具体结果如下。

全球热门应用

相较于上月因应多个国家院校开学采用远距离授课形式，ZOOM Cloud Meetings 和 Google Meet 直接打入下载前三名，本月视频会议应用又掉回原先的排名。同时，今年 8 月因 TikTok 在印度被禁而实现暴增的快手海外版 Snack Video，自 8 月首度进入全球下载前十，三个月以来仍稳定在榜内，明显在印度已取代 TikTok 打下稳定的流量和群众基础。

从全球应用收入榜来看，Pandora Music 挤下爱奇艺进入前十。令人惊奇的是，Pandora Music 相较于榜单上其他面向全球或多国市场的应用，目前仅限美国地区用户使用，却拥有如此强劲的收入表现。2019 年初的 Stories 功能让听众能听众能更加了解音乐背后的故事，加上个性化的音乐电台服务，定价虽跟 Spotify 类似，仍在北美音乐串流市场中逐渐攀升其地位。

全球热门游戏

上月因直播主爆红回流的 InnerSloth 的 Among Us! 本月仍稳坐全球下载冠军宝座，热度持续。开发团队宣布放弃第二代的发行，将专注于第一代的改良；近日新增的匿名投票功能大幅增加了游戏不确定性和可玩性。本月全球下载排行榜前十名的游戏中，就有四款来自跑酷题材的手游就多达四款，包括 《地铁跑酷》、《团队行动！》、《爬楼我最强》和 《魔方一起浪》，显示此一题材历久不衰的魅力。其中值得关注的是唯一一款空降、来自知名休闲游戏发行商 Voodoo 出品的休闲跑酷手游《爬楼我最强》，搭配 Voodoo 一贯的鲜明色彩搭配和简洁火柴人造型，并改良了上一个跑酷热门作品《魔方一起浪》的部分设定，八月上线以来下载量持续爬升，从今年 10/7 开始到 10/26 整整 20 天稳坐美国游戏大类下载榜前十的成绩，可以说是相当强劲的表现。另一方面，上月底上线的 《原神》在短短一个月内就飙升到全球游戏榜收入第一，10 月 20 日推出的武器池更新更让《原神》在全球 78 个国家游戏收入总榜都取得前 10 名的佳绩，随着剧情线和角色的更新是否会有新的突破，还有待持续关注。

中国大陆热门应用

《哔哩哔哩动画》本月下载量大幅提升 4 位，大概率源自于 10 月份新上架的动画相较于上一季，无论在数量还是类型上都有着更多元的选择，尤其是众所瞩目的《犬夜叉》怀旧续作《半妖的夜叉姬》上线引发热潮。而主打潮流时尚社区和正品鉴别的 《得物（毒）》深受年轻人喜爱，首度打入热门应用榜前十。

中国大陆热门游戏

十月中国大陆游戏榜单可以说是剧烈的竞争，《原神》占据国内 App Store 下载榜第一、收入榜第三。下载第二被成都品游科技的模拟经营类游戏 《网吧模拟器》拿下；这虽然是该团队第一次尝试的题材类型，仍取得了火爆的成绩。游戏玩法类似 Steam 上的热门游戏 Internet Cafe Simulator ，只是背景采取中国特有的网吧文化，唤起玩家的复古情怀。拥有古龙授权的 MMORPG 话题作 《天涯明月刀》配合腾讯团队的有力宣传，初一发布便打入当月下载和收入的第四名。而先前连续三个月维持在国内下载榜前十的 《江南百景图》本月已经掉出名次、热度稍稍消退。