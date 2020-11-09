由欧莱雅集团发起的中国首个美妆科技初创挑战赛 “BIG BANG 美妆科技创造营” 首届颁奖典礼于 11 月 6 日在 2020 年中国进口博览会欧莱雅展台举行，十强获胜企业名单随即出炉。优胜项目核心技术涵盖人工智能、直播生态、虚拟人物、智慧供应链、智能工业机器人、3D 电子打印、微生态研究，柔性电池，肌肤检测技术和生物合成技术等多项前沿技术，未来有望被运用于集团日常运营的各个环节。欧莱雅集团旨在通过该活动赋能科技初创企业，一同探索和孵化革命性的美妆科技解决方案，共建美妆科技生态圈。

据介绍，此次欧莱雅借助进博会这一开放合作的平台，突破性地以 “生态圈” 共创形式，携手科技初创企业和消费者在内的合伙人共创展台内容、体验与活动。同时，获胜项目核心技术也与欧莱雅在第三届进博会所展示的五大美妆消费前沿需求相对应，即 “一人千面”、“便捷随享”、“乐活健康”、“包容永续”、“硬核功效”，以美妆科技的力量更好地服务消费者时下对美的渴望。

在首届赛事的成功基础之上，欧莱雅集团宣布将携手上海市奉贤区政府与东方美谷企业集团股份有限公司共同开启 2021 美妆科技初创挑战赛，全方位升级赛事规模，进一步扩大赛事影响力与辐射力。

颁奖典礼上，在上海市奉贤区区长郭芳女士、上海市奉贤区副区长顾佾先生、欧莱雅中国总裁兼首席执行官费博瑞先生、欧莱雅中国首席财务官庞必得的共同见证下，欧莱雅中国研发和创新中心副总裁马斯明先生与东方美谷党委书记兼董事长李亿先生共同签署了欧莱雅中国 X 东方美谷美妆科技挑战赛合作备忘录。合作各方期待支持中国更多创新者挖掘新兴科技和美妆行业的融合潜力，实现共同的转型蜕变，合力推动美丽健康产业以创新为引擎实现稳健发展。

据了解，自 6 月 5 日欧莱雅中国 “BIG BANG 美妆科技创造营” 正式启动以来，来自全国的 500 多家科技初创企业报名参赛，在 “玩美新体验”、“引领新运营”、“预见新产研” 三个赛道上展开角逐，三大赛道分别聚焦消费者体验、供应链运营、未来科学三大美妆科技创新关键领域。经过四个月的层层逐鹿，初审与决赛两轮评选，以及工厂探访调研、导师团队交流等一系列初创工作坊活动，最终十家企业脱颖而出。欧莱雅将与十家企业展开验证性试点（POC）合作，为他们提供覆盖市场洞察、产品定位、营销策略、专利部署、媒体传播、孵化预算等方面的全方位支持，加速创新成果的孵化、商业化和规模化。

此次赛事期间，欧莱雅中国整合了集团几乎所有部门和十余品牌的资源和专长投入本次赛事。以决赛阶段为例，参赛团队的导师阵容横跨欧莱雅四大事业部，共有 12 个品牌、15 位研发专家参与导师计划。除品牌之外，消费者洞察、数字营销以及财务等团队也积极参与助力导师计划，全力支持参赛企业备战。获胜创新成果将以最快在 1 年内投入商用为目标，希望迅速落地服务中国消费者，并有望未来推广至全球其他市场。

欧莱雅中国首届 “BIG BANG 美妆科技创造营”“预见新产研” 赛道决赛现场图

由获胜企业之一的人工智能科技公司魔珐科技所研发的参赛成果——欧莱雅集团全球首个品牌虚拟代言人，来自美即品牌的 “M 姐” 已通过与欧莱雅的验证性试点合作率先落地，并于 11 月 5 日欧莱雅展台开幕仪式上正式亮相及担任 “活动主持人”，并将在整个进博会期间于展台向来访宾客介绍各大展区，与观展者共度沉浸式 “未来美妆” 体验之旅。未来，“M 姐” 将活跃于各大主流社交平台，分享她的生活点滴与美即品牌的精彩内容，展示中国美妆的创新崛起与现代科技。同为 “玩美新体验” 赛道的优胜企业——从事企业直播生态服务的国家高新技术企业杭州星犀科技有限公司打造的一站式直播工具以及人工智能创新企业叠境数字科技（上海）有限公司研发的自由视角互动直播技术也即将分别在羽西和巴黎欧莱雅两大导师品牌的指导下孵化落地。

欧莱雅中国首席财务官庞必得为 “玩美新体验” 赛道优胜企业代表人颁奖（左起：魔珐科技品牌市场总监庞博、欧莱雅中国首席财务官庞必得、星犀科技 CEO 程景、叠境数字市场部负责人杨佳慧）

“玩美新体验” 赛道优胜项目、欧莱雅集团全球首个品牌虚拟代言人，来自美即品牌的 “M 姐”

本次赛事的其他获胜企业还包括蓝晶微生物（绿色科学生物合成）、慕恩（广州）生物科技有限公司（微生物解决方案）、恩福赛（柔性电池）、肌肤管家（肌肤诊断及人工智能）、悠桦林信息科技（上海）有限公司（供应链解决方案）、梅卡曼德（北京）机器人有限公司（智能工业机器人）、上海幂方电子科技有限公司（3D 电子打印）