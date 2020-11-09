在近日举行的 2020 天翼智能生态博览会上，中国电信宣布 5G SA 全球率先规模商用。同时，中国电信全新发布的 5G SA 定制网，通过将连接、计算和 AI 智能等数字化能力融合定制，实现全流程、全要素定制的高端客户体验。

截至目前，中国电信累计开通超过 32 万个 5G 站点，覆盖 300 多个城市。

据中国电信市场部副总经理陆良军介绍，中国电信在终端合作方面，年度终端接入量 1.7 亿部，同比增长 12%。其中，手机 1.3 亿，5G 手机 3200 万，家庭终端 2000 万，物联网设备 2400 万。

陆良军表示，5G SA 网络将有三大升级。体验更佳：下行更稳定，上行更快速；功能更强：支持网络切片，边缘计算等；服务更优：丰富行业应用，定制专网。

中国电信的 5G SA 服务初期可在 300 多个城市的指定营业厅受理开通，后续自动开通，且无需换卡换号。

陆良军称，目前已有 30 多款手机支持 5G SA，年底将有 100 多款手机、多款 5G 行业终端支持。

中国电信还推出了售价 999 元的天翼 1 号云手机，现已发售。中国电信表示将重点规划云手机、云 Pad、云摄像头、云路由器、云 XR、云电视、云电脑等七类云终端。