创响生物（Inmagene Biopharmaceuticals）今天宣布完成 2100 万美元 B 轮融资，由祥峰投资中国基金（Vertex Ventures China）领投，瑞伏医疗创投基金（Panacea Venture）、昆仑资本、及中南创投等共同跟投。创响目前已成功融资逾 4 千万美元，将主要用于推进全球临床研究、自主研发及产品引进。

创响是专注于免疫相关疾病领域的创新药企业，拥有一只扎根于中国的国际化团队，在上海、杭州和北京均设有全资子公司。

创响的产品管线由 “双轮驱动”。首先，创响将适合中国国情的海外临床产品引进中国，并和海外合作伙伴共同开展全球多中心临床试验；同时，创响利用中国高效、低成本的资源开发拥有全球 IP 的 best-in-class 药物，已经启动针对 4 个靶点的创新药项目。目前创响最领先的 IL-17 候选药物 IMG-020 即将进入针对多个适应症的全球注册临床试验。

谈及此次投资，祥峰投资的管理合伙人郑俊聪先生表示：“免疫相关疾病药物的开发在中国还是一片蓝海，创响在该领域已取得阶段性突破，并在此基础上建立了强大的研发管线。很高兴能和王健博士成为合作伙伴，陪伴创响成长。我们相信，企业凭借着强大的创新能力和开阔的国际视野，未来会研发出更多具备国际竞争力的产品，解决广大患者的需求。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。