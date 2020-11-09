“为了来进博会，我愿意隔离 14 天” 来自意大利的箱包品牌负责人 Fabio 说道，由于受到疫情影响，在过去的一年里，Fabio 所在的箱包企业全球销售额下降了 60%，但中国的市场份额却在稳步增长，这也是 Fabio 今年一定要来中国参加进博会的原因。

类似于 Fabio 国外展商很多，他们愿意接受 14 天的医学隔离，三次核酸检测来参加进博会。在疫情笼罩、全球经济步入衰退的背景下，第三届进博会的召开无疑为寒冬里的世界经济增添了一抹亮色。

今年进博会于 11 月 5 日至 10 日在国家会展中心（上海）举办，展区占地两万多平米，设置了食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易等六大展区。来自 60 多个国家的商品同台展览，吸引参展者的眼球。动点科技记者在逛展中也发现颇多科技与时尚并存的展览品，在进博会琳琅满目的商品中，脱颖而出。

最新颖——“植启”植物肉

在动物营养品和农产品制造商嘉吉展台，观众排起了长长的队伍，队伍的尽头是两名大厨在现场烹饪，金黄的鸡块在锅中滋滋啦啦地烹炸，色泽诱人，但这不是真肉，而是用豌豆蛋白做成的植物肉。从外观来看，烹调完毕的植物肉 “鸡块” 和市面上所售真鸡块没什么区别，口感和炸鸡块也几乎一样。

这一 “鸡块”，属于嘉吉于今年早些时候在中国市场推出的植物肉品牌 “植启”。“植启” 包含植物鸡肉块和植物牛肉饼两款产品，这些产品在天猫、京东和中国 97 家麦德龙超市都可以买到。华东地区 1600 余家罗森便利店，还有嘉吉和罗森联合推出的植物鸡肉饼和植物扇贝三明治销售。

嘉吉的植物肉，在提供植物营养蛋白新选择的同时，也在不断完善自身。嘉吉中国区总裁刘军介绍说，当前植物肉产品挑战最大的还是口感问题，“植启” 今年面市后通过市场和客户的反馈也在不断对产品进行调整，可能还有细微的改进空间，但整体上已经很接近 “真实肉感”。

去年，嘉吉把豌豆蛋白等新品带来了进博会，而今年则带来了植物肉。此外还有诸多新品，比如不同风味的糖浆，包括甜菊糖/冰糖/黑糖风味糖浆，也有零糖零卡甜味料的 “减糖” 产品方案。嘉吉替代蛋白事业部亚太区业务经理王摩诘介绍，这次进博会植启带来了大豆蛋白做的鸡块、牛肉饼，并根据中国老百姓的口味，推出了相应的菜谱。

最吸睛——欧莱雅首位虚拟代言人 “M姐”

“哈喽，大家好，我是 M 姐” 在欧莱雅展台的荧幕上，M 姐大方的跟观众们打着招呼，还非常配合地跟主持人互动。

荧幕上的这位身材纤瘦，穿着淡紫色旗袍的短发女生便是欧莱雅全球首个虚拟形象代言人。说起虚拟偶像，大家可能并不陌生，网络第一虚拟偶像洛天一凭借着甜美的形象、脍炙人口的歌曲迅速走红，俘获大批粉丝。近两年，随着直播行业的火热和虚拟技术的成熟，虚拟偶像逐渐迸发出巨大的娱乐价值和商业潜力。

据负责人介绍，“M 姐” 由欧莱雅携手科技初创公司伙伴协力打造，融合先进的人工智能、计算机视觉、计算机图形学等技术，可实现三维虚拟数字人与真人之间高质量的实时互动。相比传统真人代言人，虚拟代言人身上有着更强的可塑性与可控性。

身为美即面膜专研中心的实验室观察员，“M 姐” 未来将活跃于微博、微信、抖音、小红书等各大主流社交平台，分享她的生活点滴以及美即品牌的精彩内容，包括美即实验室的黑科技、前沿成分解析与护肤知识等，向世界传递美即品牌的 “C-Beauty” 理念，展示中国美妆的创新崛起与现代科技。

最娱乐——F1赛车电竞

超大高清的屏幕，与真实赛车无异的方向盘、油门踏板、档位配置，搭载最新《F1 2020》游戏的模拟体验设备……F1 电竞中国冠军赛

亮相进博会。今年进博会消费品展馆首次设立了 “体育用品及赛事专区”，篮球公园、体育设施纷纷参展，其中久事体育展台的 F1 电竞中国冠军赛吸引众多参展观众驻足来欣赏和体验 F1 电竞的魅力。

据了解，久事集团是一家总部位于上海的国有投资经营控股公司，该集团的体育产业矩阵包括赛事、场馆、智慧体育、体育资产、体育旅游、体育装备共六大板块。基于自身的场馆资源，久事体育得以开展赛事体系布局。其中，在赛事运营板块，久事体育扮演的是 “国际赛事进口商” 角色。

当 2019 年 11 月，S10 总决赛确定将落户上海时，电竞行业再次迎来重要窗口。久事体育介绍，今年 F1 电竞中国冠军赛升级为职业联赛、发展联盟和个人挑战赛三大赛事体系，并且成为国内首个由电视台直播全赛季的电竞赛事。

根据久事方面提供的数据，2020 赛季职业联赛至今累计获得近 5300 万人次观看，在线上举办的个人挑战赛至今吸引近 5 万人参赛，较去年增长近 5 倍。今年进博会现场，F1 电竞中国冠军赛在展台设置了两台搭载最新《F1 2020》游戏的模拟体验设备，供观展人员体验。

11 月 6 日，F1 电竞中国冠军赛赛事总监谢天在进博会上面向全球首发了 2021 年的全新赛制。同一日，久事体育在进博会上就 F1 电竞与五星体育达成战略合作协议。

普华永道最新发布的《2020 年体育行业调查报告》中，电子竞技被排在 “十大最具收入增长潜力的体育项目” 第一位，而上海也在不断打造成为电竞之都，从进博会上电竞的火热我们便能窥见。

最惠民——医疗诊断便利店

2020 年是不平凡的疫情年，人们健康意识提升的同时对于健康管理的多元化需求更是驱动着全球企业的创新发展。以年初的疫情导致医院等医疗机构成为了高危区域为例，慢病管理的院外需求问题凸显亟待解决。鉴于此，多年来在慢病管理领域深耕不辍的欧姆龙健康医疗推出了 MMC 健康便利店项目的实践与落地，构建为慢病人群健康管理提供支持的智慧医疗系统。

据介绍，该项目接入了智慧化科技，应用与院线同等专业的科技设备，还会即时建立用户的数据档案并同步到诊疗系统，助力慢病人群院内复诊，完善慢病的全方位管理。而医疗联动资源涵盖了 MMC 国家标准化代谢性疾病管理中心、iHEC 智慧化高血压诊疗中心、CWMC 咳喘中心的检测设备及数据管理平台三大智慧化医疗项目资源。截止目前，MMC 健康便利店已完成在多家连锁药店的落地，全国体验人数突破 20000。

欧姆龙健康医疗董事‧总经理赵耀先生表示，“欧姆龙推动 MMC 健康便利店项目落地，主要是期望项目可以承担起院外慢病管理的重要角色，提供慢病检测设备和服务，为慢病人群提供院内-院外一站式的全程管理，打造最佳健康体验。接下来欧姆龙还将持续加大合作，预计在 2030 年落地建成 1000 家。”

当然，展商数量和面积都超过往届的第三届进博会给我们带来的惊喜远不止这些。从红心奇异果到家用定制化妆品，从最尖端的医疗器械到最高效的燃气发电技术……进博会开幕以来，新品发布区高频 “上新”。据不完全统计，进博会上 “首发首展” 新品达 400 多项。

今年展商贸易意向非常高涨，截止到 11 月 7 号晚，已有数千家企业达成合作意向 861 项，我们相信亮点颇多的第三届进博会给各类外国企业带来销售增长的信心，也为全球会展行业按下了颇有力道的 “重启键”。