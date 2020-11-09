近日，设计师运动服品牌 MAIA ACTIVE 玛娅宣布完成由华创资本投资的 B 轮融资，融资金额近亿元人民币。据了解，此次融资后，MAIA ACTIVE 将加强产品研发的投入力度，启动 MAIA-Lab 运动服研发实验室，进一步在一、二线城市开拓线下店，扩大品牌影响力，“从心到形” 进一步深化 “专为亚洲女性设计” 的运动服品牌定位。

本轮投资方、华创资本合伙人王道平表示：“运动如今已经逐渐成为现代人最重要的生活方式之一，在一直由欧美品牌强势主导的运动服饰领域中，我们看好 MAIA ACTIVE 所提出的 ‘先进面料、亚洲体型、运动时尚’ 的品牌主张，以及她们推出的一系列富含科技工艺和美学态度的优秀产品，希望 MAIA ACTIVE 为亚洲女性提供更多量身定制且专业舒适的运动服饰产品，成为更多品质消费者的不二之选。”

MAIA ACTIVE 于 2016 年成创始人兼设计总监 Lisa Ou 欧逸柔和联合创始人兼 CEO Mia 王佳音创办于上海，是一个专为亚洲女性打造的设计师运动服品牌。从 “让每个 Size 都很美” 出发，MAIA ACTIVE 致力于通过打造高品质的运动服，为亚洲女性带来更好的运动体验，同时在运动中获取更加自信、自如的身心健康，展示自己独特的美，享受 “It’s Good to Be Me”。

自 2019 年起，MAIA ACTIVE 先后在北京、上海、广州的核心商圈开出 5 家直营门店，分别位于北京三里屯太古里、上海新天地、上海静安嘉里中心、上海徐家汇 One ITC 国贸汇、广州太古汇。2021 年 1 月，MAIA ACTIVE 即将迎来成都太古里、北京颐堤港和北京国贸 3 家新门店，据创始团队透露，2021 年品牌预计开设超过 20 家新门店。

MAIA ACTIVE 联合创始人兼 CEO 王佳音称：“新一代女性购物时不会再按传统思路，去按商场楼层划分品牌，她们更在意同一个购物场景下所传递的生活方式。比如在我们的上海静安嘉里店，周边的门店有花店、国际轻奢女装和设计师首饰品牌。即使品类不同，但大家倡导的是同一种生活方式，吸引的都是热爱生活的客群，这对 MAIA ACTIVE 来讲，就是一个适合的位置。”

MAIA ACTIVE 每季产品的研发，都贯穿了品牌与用户共创的环节。品牌商品团队会邀请近万名女性用户参与调研，通过来回数轮的消费者洞察，了解亚洲女性穿着运动服时的真实痛痒点，持续精准地进行研发。

2020 年，MAIA ACTIVE 在与身型研究公司 ALVANON 合作的基础上，启动了 MAIA-Lab 运动服研发实验室，同时成立内部的 FITTING 研发团队，自主开发科技面料和专业版型。

在面料创新部门，MAIA ACTIVE 也与面料研发和服务机构 TTRI，合作研发出了如 “婴儿肌” 般柔软、亲肤的 MAMAMIA、MAMA MAVEN、MAIA SOFT 等独家运动面料，其中 MAMAMIA 是目前市面上最细的运动织物，实现运动时的 “裸感” 舒适体验，所用面料获得 bluesign 认证。品牌特别为每家线下门店设置了 “面料博物馆” 专区，展现自主研发的创新面料系列，让消费者能够直观看到、触摸及了解到品牌的最新科技面料。

MAIA ACTIVE 将于 2021 年加强对科技类产品、运动休闲服、跨界联名款的研发力度，并将拓展至更多新一、二线城市的核心商圈，计划开设超过 20 家直营门店；同时继续关注女性的身心成长，陪伴和鼓励更多女性感受 “It’s Good to Be Me”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。