欧莱雅集团全球首个品牌虚拟代言人、来自美即品牌的 “M 姐” 也将首次于第三届进博会正式亮相，并向来访宾客介绍欧莱雅各大展区，陪伴观展者共度沉浸式 “未来美妆” 体验之旅。

作为从欧莱雅中国首届 “美妆科技创造营” 中脱颖而出的获胜试点项目人工智能科技公司魔珐科技所研发的参赛成果 — 欧莱雅集团全球首个品牌虚拟代言人，来自美即品牌的 “M 姐” 已通过与欧莱雅的验证性试点合作率先落地，并于 11 月 5 日欧莱雅展台开幕仪式上正式亮相及担任 “活动主持人”，并将在整个进博会期间于展台向来访宾客介绍各大展区，与观展者共度沉浸式 “未来美妆” 体验之旅。未来，“M 姐” 将活跃于各大主流社交平台，分享她的生活点滴与美即品牌的精彩内容，展示中国美妆的创新崛起与现代科技。“M 姐” 由欧莱雅携手科技初创公司伙伴协力打造，融合先进的人工智能、计算机视觉、计算机图形学等技术，可实现三维虚拟数字人与真人之间高质量的实时互动。

据介绍，身为美即面膜专研中心的实验室观察员，“M 姐” 未来将活跃于微博、微信、抖音、小红书等各大主流社交平台，分享她的生活点滴以及美即品牌的精彩内容，包括美即实验室的黑科技、前沿成分解析与护肤知识等，向世界传递美即品牌的 “C-Beauty” 理念，展示中国美妆的创新崛起与现代科技。