本土 AI 算力资源池化软件公司趋动科技今日宣布完成数亿元 A 轮融资。此轮融资由顺为资本领投，嘉御基金跟投，上轮投资方高瓴创投继续超额跟投，涌铧投资继续跟投，由指数资本担任独家财务顾问。本轮资金主要用于公司产品的市场推广、客服体系的建设、产品线的扩充以及进一步加大研发投入并加快产品迭代。

趋动科技成立于 2019 年，由前 Dell EMC 中国研究院院长王鲲博士创立，致力于帮助客户提高 AI 算力资源利用率和降低总体拥有成本，提高算法工程师的工作效率，加快产品上市速度。

基于完全自主创新的技术，趋动科技的 OrionX AI 算力资源池化解决方案能够帮助客户构建数据中心级 AI 算力资源池，用户应用无需修改即可使用。客户部署 OrionX 后硬件更节省、使用更高效、应用更智能、部署更灵活、程序更兼容。

趋动科技已与业内众多科技公司达成合作关系，致力于加速算力平民化的进程，推动 AI 行业的不断发展，助力各行各业的快速发展，其中包括 Dell EMC、浪潮信息、AWS、青云、Rancher、科大讯飞以及 DaoCloud 等。

顺为资本创始合伙人兼首席执行官许达来表示：“从 2017 年以来随着人工智能和机器学习技术的迅猛发展，中国用于数据中心计算的 GPU 市场快速增长。顺为资本始终关注智能制造国产技术替代领域，可以预见，面向计算的 GPU 资源池化技术是新兴蓝海市场。而趋动科技研发的国产 GPU 池化解决方案，在一定程度上解决了国内多数企业的痛点，大大提高了 GPU 资源利用率。顺为十分看好由王鲲博士带领的趋动科技初创团队，希望他们能继续协助国内企业实现 AI 算力高速增长、不断提高技术壁垒，逐步发展成为 AI 加速器资源池化行业领军者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。