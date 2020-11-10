总部位于阿联酋迪拜的网红营销平台 Brand Ripplr 周日宣布，公司在 A 轮融资中筹集了 100 万美元，由当地风投 Dubai Angel Investors 领投，部分个人天使投资人参与跟投。

Brand Ripplr 由 Tanaz Dizadji 于 2017 年创立，它将品牌与内容创作者连接起来，通过各种社交渠道覆盖整个中东北非地区超过 3 亿人口。该公司宣称，其平台上有超过 55000 名内容创作者。

Tanaz Dizadji 在一份声明中表示。”Brand Ripplr 为 KOL 和寻求曝光的品牌搭桥。通过建立一个以数据为中心的全方位服务解决方案，每个品牌现在都有机会接触到合适的消费者，增加他们的购买几率。”

该公司表示，新资金将用于扩大公司在阿联酋与沙特阿拉伯市场的规模。

Brand Ripplr 最近已将服务扩展到电子竞技、游戏玩家和直播领域，这些领域的 KOL 增长迅速。该公司提供了一个端到端的活动管理解决方案，满足了超过 75 个客户，包括跨国企业百事可乐、Etisalat、雀巢和 Uber 等不断增长的需求。

Brand Ripplr 利用大数据挑选当地最具影响力的社交媒体创作者，让客户执行有影响力的 KOL 营销活动。通过 Brand Ripplr 行业领先的 KOL 受众分析和业绩跟踪后台，客户可以有效地监控营销投资回报率，从而评估每一笔营销活动花费与结果。